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iOS 16新功能！開關機「用講的就好」 網實測：太方便了

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一位iphone用戶分享iOS 16的新功能，表示以後開關機不用再碰手機，直接用講的就好。示意圖 路透社
近日一位iphone用戶分享iOS 16的新功能，表示以後開關機不用再碰手機，直接用講的就好。示意圖 路透社

過去想將iphone關機或重新開機，都要按住側邊按鈕或是前往設定才能達成，不過近日一位網友發現，在下載iOS 16後，就可以透過Siri辨別聲紋，在不觸碰手機的前提下關機，不過也有網友擔憂聲紋功能不夠精確，恐怕存在被別人不慎關機的風險。

一位網友在PTT上發文分享一項iOS16 才有的新功能，他指出如今開機、關機或重新開機都可以用「講」的達成，只要對手機說出「嘿Siri，關閉手機／iPhone」或是「嘿 Siri，重新啟動手機／iPhone」即可，不過條件是一定要講出上述的「正確指令」才有用。

對手機說出正確指令如「嘿Siri，關閉手機／iPhone」或「嘿 Siri，重新啟動手機／iPhone」就可自動開關機。圖擷自PTT
對手機說出正確指令如「嘿Siri，關閉手機／iPhone」或「嘿 Siri，重新啟動手機／iPhone」就可自動開關機。圖擷自PTT

此文一出，許多網友直呼比以前方便多了，「這樣重啟就可以不用小白點操作了 ，感謝分享～」、「成功了，太神啦」、「終於不用為了重開機去開那個輔助觸控了…」。

但有網友好奇，除了用戶本人，他人是否也可以透過Siri命令手機關機，「如果Youtuber示範這功能又沒消音，不就觀眾手機一起重開機？」一些網友回應，按理說，Siri應會辨別用戶聲音，因此不會有此困擾，「Siri不是會辨認聲音嗎？雖然我不知道準確度多高」、「是要先過聲紋辨識才有權限」。

不過也有不少人表示目前聲紋辦認仍不夠精確，的確存在被別人關機的風險，「Siri的聲紋辨識並沒有那麼神好嗎？每次看一些沒sense的YouTuber拍HomeKit相關影片，我家的電燈就跟著開開關關」、「我電腦看YouTube，手機問我要不要設鬧鐘，哪來的聲紋？」

iPhone iOS 16 Siri 手機

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