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只能用1年？ 小米手機品質差惹「脫粉潮」 閱讀量1.7億次

世界日報／ 記者林茂仁／北京6日電
小米11品質問題登上熱搜。（取材自官網）
小米11品質問題登上熱搜。（取材自官網）

小米手機最近因為「小米11」系列品質問題」被網友送上熱搜，微博話題#小米11系列屢爆品質問題遭維權#的閱讀數已高達1.7億次，討論次數超過2.4萬次，評論區更是變成了米粉的「脫粉現場」。不少米粉紛紛表示，「再也不買小米了」，甚至有米粉吐槽，「雷總，小米手機只能用一年嗎？」

新浪財報導，除了微博熱搜話題下網友對小米的不滿之外，在黑貓投訴「投訴入口」平台上搜索「小米」，相關投訴量高到8萬7050條。另根據新浪輿情通資料，在當前全網關鍵字雲中，與小米相關的「品質問題」、「維權」等字眼格外醒目。

作為初代米粉的「阿輝」說，曾經買過小米1到小米7手機，當初之所以堅持買小米手機，一方面是被雷軍的個人魅力所折服，另一方面，當時的小米，也確實在用前沿的科技和硬體以及真誠在做產品，但他已經四年沒買過小米手機了，雖然小米董座雷軍一直在強調硬體，但幾乎同等配置的華為手機，雖然價格偏高，但系統流暢度優於小米。

一邊是不斷強調轉向高端的小米手機，一邊卻是在品質上頻頻遭受米粉的質疑，這或許也是讓多位米粉最終選擇脫粉的主因。

知名財經戰略專家王權卻分析，高端品牌需要深厚的技術支撐，目前小米晶片遲遲沒有研發出來，供應鏈和核心技術均存在短板，強調硬體優勢的小米，缺的仍是技術實力。

全聯併購工會信用管理委員會專家安光勇則直言，小米的優勢不在技術層面，而在於綜合的性價比，小米幾乎沒有推出過搭載自研領先技術的手機，這讓小米在制定產品價格時往往處於不利的地位。

小米董事長雷軍手持小米手機。（取材自微博）
小米董事長雷軍手持小米手機。（取材自微博）

小米11 雷軍 小米手機

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