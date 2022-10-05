小米Xiaomi 12T系列登場！Xiaomi 12T Pro鏡頭達2億畫素 拍照更真實自然

小米稍早於德國慕尼黑宣布推出國際版Xiaomi 12T系列機種，其中導入2億畫素相機系統，以及小米旗下結合人工智慧的攝影功能，藉此讓Xiaomi 12T Pro可對應更真實、自然的影像拍攝體驗，同時也能確保在夜間拍攝時的影像清晰度。

硬體規格方面，Xiaomi 12T採用聯發科天璣8100-Ultra處理器，Xiaomi 12T Pro則採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，兩者螢幕均採用6.67吋、2712 x 1220解析度、20:9顯示比例與120Hz畫面更新率的CrystalRes AMOLED DotDisplay設計，記憶體均提供8GB規格，儲存容量則提供128GB或256GB選項，而Xiaomi 12T Pro額外提供12GB記憶體+256GB儲存容量規格。

而Xiaomi 12T分別提供黑色、銀色與藍色外觀選項、機身重量為205公克，Xiaomi 12T Pro同樣提供黑色、銀色與藍色外觀選項，機身重量則是202公克，同時兩者均搭載5000mAh電池容量，支援120W有線快充，原廠盒裝也會提供一組120W充電器，標榜可在19分鐘內將5000mAh電池電量充滿。

相機部分，Xiaomi 12T採用1億800萬畫素、三星ISOCELL HM6 1/1.67吋感光元件與f/1.7光圈設計的廣角鏡頭，搭配800萬畫素、f/2.2光圈設計的超廣角鏡頭，以及200萬畫素、f/2.4光圈設計的微距鏡頭，視訊鏡頭則採用2000萬畫素、f.2.24光圈設計。

而Xiaomi 12T Pro則採用2億畫素、三星ISOCELL HP1 1/1.22吋感光元件與f/1.69光圈設計的廣角鏡頭，同樣搭配800萬畫素、f/2.2光圈設計的超廣角鏡頭，以及200萬畫素、f/2.4光圈設計的微距鏡頭，視訊鏡頭一樣採用2000萬畫素、f.2.24光圈設計。

小米強調與三星在對應2億畫素的ISOCELL HP1感光元件合作中，其實還包含長達1年多的技術合作，以及相關鏡片、軟體系統等細節整合，因此強調能發揮更高拍攝成像表現。

另外，此次並未在Xiaomi 12T導入與徠卡合作技術，主因還是在於目前雙方合作先以中國市場銷售產品為主，但未來也不排除將徠卡合作技術應用在國際市場銷售產品。

拍照功能部分，僅Xiaomi 12T Pro搭載小米ProFocus拍攝功能，對應動態追蹤對焦、眼部追焦，以及進階的Ultra Night Video夜間影片拍攝模式，更支援8K影片錄影，另外也能藉由2億畫素超高解像力表現，直接透過整合物件識別、人工智慧判斷最佳圖像表現的Xiaomi ProCut功能自動裁切最佳影像，並且對應直接在感光元件處理2倍數位裁切變焦效果，而Xiaomi 12T則僅強調搭載Ultra Night Video夜間影片拍攝模式。

其他差異部分，Xiaomi 12T系列均支援雙擴音器與Dolby Atmos全景聲音效，而Xiaomi 12T Pro則額外搭載Harman Kardon調音設計，另外僅Xiaomi 12T支援藍牙5.3 (因為處理器規格差異)。

建議售價方面，Xiaomi 12T將以599歐元起跳價格銷售，預計在10月13日透過小米官方通路進行銷售，而Xiaomi 12T Pro建議售價則從749歐元起跳，同樣會在10月13日開放銷售。

台灣地區方面，小米台灣也透露將引進Xiaomi 12T與Xiaomi 12T Pro，預計會在後續公布台灣地區售價消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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