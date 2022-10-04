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果粉期待了！蘋果iPhone專利曝「反向充電」功能 可借電給AirPods

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果從iPhone 12起，無線充電技術升級為Magsafe磁吸式無線充電，但不少果粉仍期待未來提供反向充電的功能。（翻攝自蘋果官網）
蘋果從iPhone 12起，無線充電技術升級為Magsafe磁吸式無線充電，但不少果粉仍期待未來提供反向充電的功能。（翻攝自蘋果官網）

蘋果（Apple）iPhone手機從無線充電進化到Magsafe磁吸式無線充電，現在傳出又申請一項新專利「反向無線充電」技術，只不過這功能在安卓（Android）早已實行多年了。

每年蘋果iPhone都傳出將有反向無線充電功能，但都只聞樓梯響不見其身，更有外媒報導，去年的iPhone 13沒有該功能「令外界失望」，今年出的iPhone 14系列一樣也沒有。而iPhone無線充電技術從iPhone 8啟用，到iPhone 12提升為Magsafe磁吸式無線充電功能。

據《Patently Apple》報導，美國專利及商標局日前曝光蘋果申請的一項專利，iPhone未來有望支援無線反向充電，iPhone的背面還能為Apple Watch、AirPods系列等設備提供反向充電，但是否在明年iPhone 15系列出現該功能，則不得而知。

蘋果最新一項專利顯示，iPhone背面可為Apple Watch、AirPods系列等設備提供反向充電。（翻攝自Patently Apple）
蘋果最新一項專利顯示，iPhone背面可為Apple Watch、AirPods系列等設備提供反向充電。（翻攝自Patently Apple

據了解，蘋果目前擁有的無線充電相關的專利，包含iPhone、iPad、AirPods、Apple Watch及Macbook系列及周邊配件等，先前更提到MacBook和iPad能為iPhone 和Apple Watch進行無線充電。不過反向充電功能，在安卓早以實行多年，像是三星（Samsung）2019年推出的Galaxy Note 10就有反向充電功能，可為其他裝置充電。3年後的今天，蘋果iPhone仍未推出，也難怪果粉年年都在期盼了。

三星（Samsung）2019年推出的Galaxy Note 10就有反向充電功能，可為其他裝置充電。（翻攝自三星官網）
三星（Samsung）2019年推出的Galaxy Note 10就有反向充電功能，可為其他裝置充電。（翻攝自三星官網）

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