不要再想了！蘋果仍不會將Touch ID用於主流款iPhone

在彭博新聞記者Mark Gurman的「Power on」專欄中，認為蘋果過去用於iPhone 5、iPhone 6，乃至於先前推出的新款iPhone SE都還採用的Touch ID指紋辨識設計，可能不會太快回到主要銷售的iPhone機種，甚至可能不會考慮再採用此設計。

目前蘋果在主流款的iPhone均採用Face ID臉部識別設計，雖然在新款iPhone SE與新款iPad Air依然保留Touch ID指紋辨識設計，但蘋果未來可能仍會維持以Face ID設計為主。

雖然蘋果內部再次討論在主流款iPhone再次採用Touch ID設計，甚至測試採螢幕下指紋識別設計，但最終仍未符合蘋果預期效果，甚至也曾測試仿照新款iPad Air，將Touch ID設計與電源按鍵整合，卻依然未計畫用於日後推出的主流款iPhone。

在未來設計中，蘋果依然會維持Face ID設計，主要考量透過臉部識別仍有較高的穩定性與安全性，但確實也有其缺點，例如在光線不佳等情況會影響臉部識別效果。不過，預期蘋果將會持續調整Face ID識別效率與精準度，同時也會強化其識別安全性。

另一方面，蘋果顯然不會因此捨棄Touch ID設計，但僅會用於入門款iPhone，以及主流設計款iPad機種，並且可能以整合電源按鍵形式設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦