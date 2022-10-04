快訊

獨／台南又一家排隊名店被國稅局盯上！兩人在灶旁站崗緊盯

台股反彈！台積電開盤勁揚12.5元 激勵早盤漲逾250點

專訪／負面聲量高 陳時中稱「好學生會被挑毛病」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不要再想了！蘋果仍不會將Touch ID用於主流款iPhone

聯合新聞網／ 楊又肇

在彭博新聞記者Mark Gurman的「Power on」專欄中，認為蘋果過去用於iPhone 5、iPhone 6，乃至於先前推出的新款iPhone SE都還採用的Touch ID指紋辨識設計，可能不會太快回到主要銷售的iPhone機種，甚至可能不會考慮再採用此設計。

目前蘋果在主流款的iPhone均採用Face ID臉部識別設計，雖然在新款iPhone SE與新款iPad Air依然保留Touch ID指紋辨識設計，但蘋果未來可能仍會維持以Face ID設計為主。

雖然蘋果內部再次討論在主流款iPhone再次採用Touch ID設計，甚至測試採螢幕下指紋識別設計，但最終仍未符合蘋果預期效果，甚至也曾測試仿照新款iPad Air，將Touch ID設計與電源按鍵整合，卻依然未計畫用於日後推出的主流款iPhone。

在未來設計中，蘋果依然會維持Face ID設計，主要考量透過臉部識別仍有較高的穩定性與安全性，但確實也有其缺點，例如在光線不佳等情況會影響臉部識別效果。不過，預期蘋果將會持續調整Face ID識別效率與精準度，同時也會強化其識別安全性。

另一方面，蘋果顯然不會因此捨棄Touch ID設計，但僅會用於入門款iPhone，以及主流設計款iPad機種，並且可能以整合電源按鍵形式設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

iPhone偵測撞擊報警呼救 車上6男女全部身亡

蘋果公布200大供應鏈 台廠「三進五出」

中職啦啦隊女神我全都要 參加即抽iPhone 14

車用智慧系統 蘋果、安卓新戰場

相關新聞

Pixel 7系列、Pixel Watch合作台灣大哥大 價格直接曝光！這款2萬有找

Google預計在10月6日揭曉Pixel 7系列手機與Pixel Watch，更準備推出更多Nest系列智慧裝置，甚至可能一併揭曉傳聞中的螢幕可凹折手機Pixel Fold，而在台灣地區由台灣大哥大負責經營的Google官方蝦皮商城，更是提前揭曉即將推出的Pixel 7系列手機與Pixel Watch細節，就連相關售價都已經曝光。

買前再想想！蘋果平價iPhone 14掉價比舊款多2倍 這款旗艦級二手價最保值

蘋果（Apple）手機相較安卓（Android），前者在二手市場擁有較好的保值度。隨著iPhone 14系列9月推出後，大家也好奇新款蘋果手機的保值度，似乎不意外地，平價版iPhone 14跌價最慘，還比去（2021）年iPhone 13還糟糕。

蘋果CEO庫克說AR很快將無所不在 但不看好元宇宙

財經媒體MartketWatch報導，根據荷蘭媒體Bright周五刊登的採訪，蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）把擴...

不要再想了！蘋果仍不會將Touch ID用於主流款iPhone

在彭博新聞記者Mark Gurman的「Power on」專欄中，認為蘋果過去用於iPhone 5、iPhone 6，乃至於先前推出的新款iPhone SE都還採用的Touch ID指紋辨識設計，可能不會太快回到主要銷售的iPhone機種，甚至可能不會考慮再採用此設計。

更低功耗、更長電力續航！藍牙新標準「LE Audio」有望帶動無線耳機創新

藍牙技術聯盟 (Bluetooth SIG)致力於藍牙技術應用推廣、普及化，並且促進全球裝置連接互通性。在2020年初的CES展期所揭曉藍牙LE Audio標準中，藍牙技術聯盟希望藉由LC3編解碼技術實現以低功耗形式傳輸高品質音訊，更納入音訊共享功能，並且針對聽障者所使用助聽器等裝置增加更好連接使用特性。

USB連接埠不再提到「USB 4.0」 未來識別方式將採用這2種

USB-IF稍早宣布，未來將調整現有USB 4.0以後規格版本標示方式，未來將不會再強調「USB 4」及「SuperSpeed」字樣，僅會保留USB標準識別標誌，搭配傳輸速度規格標示，此外也會在線材標示對應最高傳輸供電瓦數，讓消費者能更容易識別。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。