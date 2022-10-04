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Pixel 7系列、Pixel Watch合作台灣大哥大 價格直接曝光！這款2萬有找

聯合新聞網／ 楊又肇

Google預計在10月6日揭曉Pixel 7系列手機與Pixel Watch，更準備推出更多Nest系列智慧裝置，甚至可能一併揭曉傳聞中的螢幕可凹折手機Pixel Fold，而在台灣地區由台灣大哥大負責經營的Google官方蝦皮商城，更是提前揭曉即將推出的Pixel 7系列手機與Pixel Watch細節，就連相關售價都已經曝光。

雖然目前Google官方蝦皮商城已經將相關頁面下架，顯然是不慎將相關頁面上線時間弄錯，而去年推出Pixel 6系列之前，其實也有相同情況發生，甚至在Google正式揭曉之前，將所有資訊於網路上曝光。

而從目前曝光內容顯示，除了確認將再次與台灣大哥大合作銷售，Pixe 7將推出8GB記憶體，搭配128GB256GB儲存容量，建議售價則分別為新台幣18990元與21990元，而Pixel 7 Pro則提供12GB記憶體，同樣搭配128GB或256GB儲存容量，建議售價則分別是新台幣26990元與29990元。

硬體規格方面，Pixel 7將搭載6.3吋、Full HD+、支援90Hz畫面更新率的顯示螢幕，並且搭載Google Tensor G2自製處理器與Titan M2安全晶片，相機則搭載1080萬畫素視訊鏡頭，主相機則搭配5000萬畫素廣角鏡頭與1200萬畫素超廣角鏡頭，顏色則提供黑色、白色與綠色。

Pixel 7 Pro則搭載6.7吋、Quad HD+、支援120Hz畫面更新率的LTPO低耗電顯示螢幕，同樣搭載Google Tensor G2自製處理器與Titan M2安全晶片，相機則搭載1080萬畫素視訊鏡頭，主相機則搭配5000萬畫素廣角鏡頭與1200萬畫素超廣角鏡頭，額外加上4800萬畫素遠焦鏡頭，顏色則提供黑色、白色與灰色。

至於Pixel Watch建議售價則是新台幣12990元，同時預期分別推出Wi-Fi版本與4G LTE連網版本。

功能方面，Pixel Watch將搭載類比或數位時間顯示方式的錶面，另外也支援顯示天氣、行走步數、日期、心率等數據，另外也支援心電圖與緊急通話功能，本身也支援Fast Pair快速配對技術，更支援5ATM防水，並且透過康寧Gorilla Glass玻璃保護，內建處理器則是三星Exynos 9110，並非Google自製處理器，電力續航約可對應一天左右。

由於整合Fibit應用功能，因此Pixel Watch還會提供免費半年使用的Fitbit Premium訂閱服務，但可能僅會在特定支援市場提供。

錶帶方面，Pixel Watch將提供基礎包含黑色、白色、灰色與綠色在內配色的矽膠材質錶帶，另外也會推出包含橘色、黑色與綠色的編織材質錶帶，更計畫推出包含黑色、白色、橘色與綠色的皮革材質錶帶。

除了Pixel 7系列與Pixel Watch，Google也將同步推出新款Nest品牌智慧裝置，甚至也可能同步揭曉螢幕可凹折裝置Pixel Fold，但目前暫時還沒有更進一步消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

256GB 128GB

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