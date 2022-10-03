更低功耗、更長電力續航！藍牙新標準「LE Audio」有望帶動無線耳機創新

藍牙技術聯盟 (Bluetooth SIG)致力於藍牙技術應用推廣、普及化，並且促進全球裝置連接互通性。在2020年初的CES展期所揭曉藍牙LE Audio標準中，藍牙技術聯盟希望藉由LC3編解碼技術實現以低功耗形式傳輸高品質音訊，更納入音訊共享功能，並且針對聽障者所使用助聽器等裝置增加更好連接使用特性。

此項標準相比既有藍牙傳輸技術有何差異，為什麼此項技術標準顯得更重要？未來與當前的藍牙技術應用又如何區隔？藍牙技術聯盟已於官網免費提供下載的《藍牙低功耗音訊指南》叢書中，深入剖析其規格技術革新。

• 什麼是藍牙LE Audio？

從名稱上來看，LE Audio中的「LE」其實就是「Low Energy」 (低功耗)之意，技術原理則是以更高壓縮率的LC3 (Low Complexity Communications Codec)編解碼技術，讓原本需要以更高資料量傳輸的音訊內容，能以更低容量傳遞，不僅能對應更快傳遞效果，同時也能因此降低整體耗電量。

另一方面，由於能以更高壓縮率進行編碼，代表能保留更多原始音訊內容，藉此讓支援LE Audio技術標準的藍牙耳機可播放更高音質聲音，而不會有聲音失真問題，無須配合使用額外編碼技術，例如Sony提出的LDAC，或是Qualcomm的aptX。

而LE Audio標準的設計緣由，實際上是源自市面常見的助聽器使用需求，在與歐洲助聽儀器製造協會EHIMA合作中，藉由LE Audio標準設計使透過藍牙技術連接的助聽器產品，能明顯縮減助聽器原本較大體積設計，並且有效延長助聽器電力續航表現，並且讓助聽器收訊音質提昇，讓聽障者能更輕便配戴助聽器，藉此更容易聆聽周遭聲音，甚至清楚聽見他人說話聲音。

LE Audio標準的另一個特色，則是允許真無線耳機能以左右聲道獨立配對連接，藉此提供更穩定音訊傳輸效果，另外也能透過多重串流音訊 (Multi-Stream Audio)功能應用，打破過往單一藍牙裝置僅能與最多兩組裝置配對連接的限制，除了能讓單一手機同時對應多組耳機單向傳輸音訊，同時也能應用在公共廣播系統，例如讓會議現場的與會者同時透過耳機接收音訊內容，以及同步口譯等場景。

在後續公布完整技術規格定義中，藍牙技術聯盟更將音訊分享功能冠上Auracast品牌名稱，讓Auracast廣播音訊正式含括在LE Audio標準套件內。

• 帶來什麼樣的改變？

藉由LE Audio特性，除了大幅延長藍牙耳機使用時間，更大改變就是讓藍牙耳機音質表現提升，藉此打破過往藍牙耳機較難有更高音質表現的限制。

除此之外，在目前普及的真無線耳機設計也能對應更穩定連接表現，相較過去是先連接其中一邊耳機，再將音訊複製給另一邊耳機的方式，LE Audio標準則是針對左右耳機個別建立連線，讓左右耳機能有各自獨立穩定連接使用特性，甚至可增加更大使用彈性，例如更容易單獨使用任一邊耳機，或是讓左右聲道輸出能更貼近真實音場表現。

此外，少了單一藍牙音訊裝置僅能與一款音訊裝置連接的限制，意味將能在LE Audio標準下進行一對多的單向音訊傳輸，將可實現同時讓多組耳機接收音訊使用模式，例如應用在公共廣播等使用場景。

藍牙技術聯盟亞太暨中國市場總監李佳蓉表示：「目前藍牙低功耗音訊重要規格之一LC3編解碼技術已經就緒，可以提供開發者採用，打造出更高音質、更省電或更小尺寸的裝置。今年，隨著其他藍牙低功耗音訊的規格逐漸完善，未來透過音訊廣播功能，就能實現音訊分享，拓展更多公、私場域的應用場景，預計將開創無線音訊傳輸的市場成長。同時，這波成長也將推升助聽器產業的發展，除了產品優化升級外，預計將帶給聽損人士更便利的體驗。」

• 哪些設計可以應用此項技術？

在LE Audio標準之下，將可讓藍牙耳機傳遞更高音質表現，同時也能對應更低延遲音訊傳遞效果，因此接下來預期將會有更多標榜能聆聽高解析音質的高階藍牙耳機問世，而更多針對遊戲市場需求打造的耳機產品，未來亦可藉由藍牙技術打造更方便配戴使用款式。

另外在助聽器等輔助用品設計，則可確保足夠的電力使用時間，同時藉由提升音質表現，讓使用者能清楚聆聽更多聲音細節，同時也能透過藍牙技術設計，讓藍牙耳機也能實現助聽器般使用效果，藉此更多助聽器產品造價親民化。

另外，藉由多重串流音訊功能特性，亦可將LE Audio標準設計應用在廣播系統，或是對應多處設置的音樂播放系統使用設計。

目前藍牙技術聯盟宣布已經完成LE Audio全套技術規格定義，並且說明首波支援LE Audio技術的藍牙應用產品將在近期幾個月內陸續上市，預期將能帶動全新藍牙耳機使用體驗。

• 未來應用可能性

在更多藉由藍牙連接傳遞音訊的使用模式，例如建構多聲道音場，或是讓物聯網裝置傳遞更清晰聲音內容，藉此對應聲音內容識別、紀錄等應用需求，並且維持裝置更長電力使用時間表現。

至於以在廣播模式下，能向無連接數量上限的耳機端進行單向音訊傳輸特性，將可藉由LE Audio標準設計打造規模更龐大的廣播系統，其中可應用在大型展會活動、研討會，或是在公共場所進行廣播等場景，在產品設計與連接模式都允許之下，理論可以透過開啟雙向通訊功能，讓多組耳機實現雙向連接溝通效果，甚至讓智慧音箱產品能有更不一樣的功能設計。

• 現有藍牙技術日後發展？

因為藍牙低功耗音訊標準支撐，創造更多藍牙連接應用可能性，同時也進一步推動真無線藍牙耳機產品應用多元化，甚至也能藉由藍牙技術改善過往助聽器造價往往昂貴，目前已經能透過藍牙耳機衍生設計打造價格更合理的助聽器，一樣能讓聽障使用者清楚聆聽他人說話內容或其他聲音。

未來，廠商仍舊可以依照應用場域，選擇採用經典藍牙技術或是低功耗藍牙連接的音訊傳輸來設計解決方案或終端產品，在開發上將保有更多的彈性。市場也預期LE Audio標準將成為日後主流藍牙耳機使用技術，並且能持續提升傳遞音質、減少延遲，或是延長電力續航表現，更可藉由一對多等連接模式實現多元使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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