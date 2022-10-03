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Mobileye正式申請IPO 將於納斯達克交易所以「MBLY」股票代號發行股票

聯合新聞網／ 楊又肇

Mobileye稍早正式遞交公開募股上市 (IPO)申請，預計在納斯達克交易所正式掛牌上市。

依照Mobileye向美國證券交易委員會遞交文件顯示，除了將在納斯達克交易所正式掛牌上市，更確定將以「MBLY」股票代號發行A類股，並且由高盛銀行與摩根史丹利擔任承銷，但並未透露計畫出售多少股份。

同時，在公開募股上市之後，Mobileye仍將由原本管理團隊負責運作，Amnon Shashua依然會維持擔任Mobileye執行長，同時也將由Intel維持最大持股者，意味未來與Intel仍會維持一定關係。

若Mobileye在今年正式掛牌上市，有可能成為今年在美國境內最大規模公開募股上市交易之一。目前Intel計畫透過Mobileye創造全新獲利機會，藉此競爭市值越來越高的自駕車輛應用市場。

而將Mobileye拆分獨立，更意味Intel將更專注在處理器產品業務發展，並且讓Mobileye能有更大發展彈性，藉此爭取更大成長機會。不少市場分析看法認為，讓Mobileye獨立掛牌上市，或許對Intel會更加有利，其中包含在目前自動駕駛技術能吸引更多市場投資之際，或許將能使Mobileye募得更多投資機會，而不會因為顧忌Intel近期處理器產品競爭面臨考驗，進而影響投資意願。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 摩根

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