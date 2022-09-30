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影／糟了…拆解蘋果AirPods Pro 2見構造 直接變「電子垃圾」

聯合新聞網／ APPLEFANS 蘋果迷
（圖／翻攝自蘋果官網）
（圖／翻攝自蘋果官網）

第一代 AirPods Pro 是在 2019 年 10 月推出的，至今已超過兩年之久，終於 Apple 在今年九月的新品發表會活動之中，除了帶來全新的 iPhone 14 之外，AirPods Pro 2 也跟著亮相，雖然台灣還沒正式開賣， 但美國在上週五已經開賣，而國外維修網站 iFixit 依然不免俗地將 AirPods Pro 2 拆解 了，一起來看看它的內部構造吧！

AirPods Pro 2 拆解 後 復原機會 0%

美國在上週五正式開賣 AirPods Pro 2，而國外維修網站 iFixit 也在拆解 iPhone 14、Apple Watch Ultra 之後，也把 AirPods Pro 2 拆解 了，在影片一開始就直接破題道出：AirPods Pro 2 是個最受觀迎的耳機，但它也是個不可修復的耳機之一。

國外維修網站 iFixit 在之前拆解 iPhone 14 時，發現 Apple 為了讓它能易於維修，重新部屬 iPhone 14 的零組件位置，這也讓拆解過第一代 AirPods Pro 的他們，抱持著一絲絲地期待第二代 AirPods Pro 的零組件設計會有所不同，但他們將 AirPods Pro 2 拆解 後，失望了！

（圖／翻攝自iFixit YouTube）
（圖／翻攝自iFixit YouTube）

想要拆解 AirPods Pro 2 的耳機，看到裡面的零組件設計方式，就要去除它接縫那些難以去除的強力黏膠，而去除後也會發現它的接縫也無法恢復。

就連想要看到 AirPods Pro 充電盒的電池，在處理完黏膠之後，充電盒在接縫處的裂痕也殘不忍睹。

（圖／翻攝自iFixit YouTube）
（圖／翻攝自iFixit YouTube）

所以在拆解完 AirPods Pro 2 之後，雖然可以看到所有的零件內容，但它也壽終正寢，正式成為電子垃圾無法使用了。

（圖／翻攝自iFixit YouTube）
（圖／翻攝自iFixit YouTube）

總而言之，新款 AirPods Pro 和充電盒內部設計並沒有帶來太多的驚喜，與前一代一樣都不環保，只要電池、零組件壞了就難以修復了。雖然台灣現在尚未正式開賣，待未來可以購買時，建議可以在購入 60 天內加買 AppleCare+ 服務計劃來保障裝置，而且 Apple 最近修改了服務條款，在保固的兩年期間，消費者可以享有無限次數的損壞保養服務，只需要支付適當的維修費用即可，就像 AirPods 耳機只需要支付 NT$ 900元，對於這種無法修復且容易損壞的商品也是一種自我的保障。

《原文刊登於合作媒體APPLEFANS 蘋果迷，聯合新聞網獲授權轉載。》

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