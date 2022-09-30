亞馬遜更新年度產品 Kindel Scribe可手寫註記、Halo Rise免用麥克風偵測睡眠品質

亞馬遜稍早在年度硬體發表會公布諸多旗下品牌產品，其中包含可手寫註記的電子書Kindel Scribe，以及具備睡眠品質偵測的Halo Rise，同時也更新Echo Dot及Echo Show功能，另外更宣布推出全新電視產品Fire TV Omni系列，而先前推出的Astro機器人也做了升級。

Kindel Scribe

此次推出的Kindel Scribe，採用10.2吋、300ppi的E Ink電子紙螢幕，並且可配合手寫觸控筆進行書寫、註記，同時額外提供具備可自訂功能捷徑按鈕的進階款手寫筆，並且可透過筆身頂部擦拭手寫內容。

Kindel Scribe將以399美元起跳價格銷售，預計會在今年稍晚時候推出，在美國地區還會額外加贈4個月的Kindle Unlimited訂閱服務。

Halo Rise

Halo Rise標榜無須透過相機、麥克風，或是搭配其他手環配件，就能直接偵測使用者的睡眠狀況，主要透過動作識別方式判斷使用者是否處於熟睡，或是輾轉難眠情況，另外也能透過人工智慧等方式判斷使用者睡眠時的呼吸頻率，甚至可以自動排除使用者身旁的伴侶或寵物，藉此分析使用者的睡眠品質。

而Halo Rise還具備鬧鐘與環境燈功能，會依照溫度、濕度與環境亮度，在預設鬧鐘時間之前先透過燈光亮度讓使用者自然醒來，接著才會透過鬧鐘叫醒使用者。另外，Halo Rise也能與Alexa數位助理服務連動，例如在鬧鐘啟用時，同步開啟室內燈光、窗簾，或是透過Echo等裝置播放音樂。

Halo Rise建議售價為140美元，預計會在今年晚點時候上市，並且提供半年份的Halo會員服務。

Echo

在亞馬遜的硬體發表會上，自然少不了Echo系列產品更新，此次升級的Echo Dot一樣維持圓形外觀造型，但是在聲音部分強化2倍低音效果，並且減少聲音失真，同樣也能透過Alexa數位助理服務與其他裝置連動，而此次亞馬遜更在Echo Dot增加Wi-Fi延伸功能，藉此擴展家中Wi-Fi連接覆蓋範圍。

至於此次同推出的Echo Dot with Clock，則可透過本身內建點狀顯示器呈現播放曲目名稱、行事曆內容，甚至可配合感測元件識別更多操作手勢，或是透過內建溫度計觸發連網裝置作動。

而針對幼兒使用的Echo Dot Kids，除了增加貓頭鷹、火龍等圖案設計，此次同樣加入與迪士尼合作，透過「Hey Disney」及可以迪士尼提供內容進行互動，並且支援與迪士尼樂園使用的MagicBand+手環連動，另外也能透過幼兒自動關鍵字創建故事，藉此增加更多互動性。

定位高階的Echo Studio此次則是推出新款白色選項，並且會在後續透過韌體更新增加立體聲效果，以及提升低音與清晰度表現。

另外，先前以畫框形式顯示器設計的Echo Show 15，接下來將會透過更新加入Fire TV功能，可以透過ire TV Alexa Voice Remote遙控器，或是Alexa數位助理服務聲控操作，而使用者也能快速透過螢幕新增介面快速瀏覽近期使用服務，或是曾經觀看內容。

Fire TV

在此次Fire TV更新部分，亞馬遜終於以電視形式推出65吋及75吋設計的Fire TV Omni，並且採用QLED顯示面板，標榜搭載高達96組分區背光設計，並且可配合光線感應器依照環境光狀況自動調整螢幕亮度，另外也能配合人體偵測方式，在判斷螢幕前方無人情況下會自動關閉，藉此節省電力損耗。

另外，螢幕顯示輸出部分則支援Dolby Vision IQ與HDR10+ Adaptive技術，將能呈現更自然、生動影像表現，本身支援4K解析度、60Hz畫面更新率設計，並且同樣支援靜態畫作顯示功能。

Fire TV Omni將以800美元起跳價格銷售，將從即日起於美國、加拿大市場銷售。

而此次同步推出的新款Fire TV Cube，則是採用布面材質包覆，並且升級處理器規格，同時也加入更快的Wi-Fi 6E無線網路連接規格，以及透過超解像功能將HD畫質內容升頻至4K畫質，另外也能透過HDMI in與有線電視機上盒連接，讓使用者能透過Alexa數位助理服務，藉由新款Fire TV Cube控制有線電視內容播放。

此次同步推出新款Alexa Voice Remote Pro遙控器，並且加入可透過Alexa數位助理服務尋找遙控器的功能。

新款Fire TV Cube將以140美元價格銷售，新款Alexa Voice Remote Pro遙控器建議售價則是35美元。

居家保全系統

此次更新的Ring Spotlight Cam Pro監控相機，加入以雷達方式偵測是否有人經過，同時也升級錄影畫質與警報觸發功能，本身則提供無線、有線，以及太陽能供電版本，建議售價則從230美元起跳。

而同步推出的Blink Mini Pan Tilt監控相機，則採用體型較小的設計，並且透過遠端遙控方式控制相機拍攝方位，建驗售價僅為30美元。

另外，Blink Wired Floodlight Camera監控相機則提供1080P畫質，並且結合兩組2600流明亮度設計的LED燈，並且透過亞馬遜AZ2 Neural Edge處理器提升動態偵測識別效果，本身具備雙向通話功能，但僅以有線方式安裝使用，建議售價則是100美元。

機器人

此次更新的Astro機器人，基本上在外觀與先前推出版本沒有太大改變，而此次主要增加可識別居家貓狗寵物，讓使用者能隨時透過Astro機器人關心在家的寵物，甚至可在機器人進行居家巡邏時，一旦碰到家中貓狗，就會自動拍攝短片，並且透過Live View分享給使用者觀看。

而此次更新部分，更進一步強化環境識別功能，讓Astro機器人可以針對特定區塊細節多加留意，例如觀察家中或辦公室的門是否關上，並且隨時回報給使用者知曉。

亞馬遜也將針對Astro機器人提供更多SDK開發工具，讓開發者能針對此項產品打造更多應用功能，而亞馬遜會先與美國喬治亞理工學院、密西根大學，以及馬里蘭大學合作，並且先進行前期測試，確認開發工具是否能順利使用，未來也會持續透過軟體更新增加更多Astro機器人應用功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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