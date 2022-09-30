亞馬遜持續強化Alexa車輛助理應用佈局 與BMW深入合作

針對車內使用Alexa數位助理服務需求，亞馬遜在此次年度硬體發表會中更新自2018年推出的Echo Auto設計，讓使用者能在車輛行進間更方便使用Alexa數位助理服務。

新款Echo Auto採用更輕巧設計，能有更大安裝彈性，並且可透過5組獨立麥克風接收聲控指令。

而使用者可以在Echo Auto與車輛連接情況下，透過Alexa數位助理服務控制車輛播放音樂，或是透過Alexa操作導航或接聽電話功能，甚至也能將家中播放音樂接續至車輛上聆聽。

其他功能則包含與外帶服務連動，當店家將餐點準備好的時候，即可透過Echo Auto通知使用者，另外也支援在特定國家地區使用道路救援服務。

Echo Auto將以55美元價格銷售，預計今年稍晚時候推出。

除此之外，亞馬遜更宣布與BMW深入合作，確定BMW新款車輛將深度整合Alexa數位助理服務，並且透過全新Alexa Custom Assistant功能量身打造客製化服務，例如可在車輛電池電力不足情況下預先提醒使用者，並且自動預約鄰近充電站位置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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