Amazfit推GTR 4與GTS 4智慧手錶 支援更精準衛星定位與數據量測

延續去年推出搭載Zepp操作系統的GTR 3、GTS 3系列智慧手錶，Amazfit 9月29日宣布在台推出2款智慧手錶，分別為Amazfit GTR 4與Amazfit GTS 4。

其中，Amazfit GTR 4採用1.43吋AMOLED圓形螢幕，配置兩組實體按鍵，以及霧面材質設計的金屬錶框，另外玻璃錶面更以AG玻璃技術降低反光、眩光情形，並且採用22mm標準錶帶規格設計。而Amazfit GTS 4顯示螢幕面積則是1.75吋，但錶面則是採用矩形設計，同樣採AMOLED顯示面板，側邊僅配置1組實體按鍵，錶帶則採用20mm寬幅設計。

兩款手錶均標榜搭載BioTracker 4.0 PPG光學感測元件，並且先前的1組LED設計增加為2組，藉此對應收集更多身體數據，同時也能減少因表皮汗水造成的干擾。而2款手錶均搭載雙頻圓極化天線的GPS技術，標榜能與手持式GPS相等精準度表現，同時目前僅先支援雙頻5衛星定位，未來可透過韌體更新升級至6衛星定位精準度。

錶身設計部分，兩款手錶均支援5ATM防水規格，內建麥克風與揚聲器，並且對應紀錄超過150種運動數據，但Amazfit GTR 4採對應200種錶盤選擇，支援14天一般電力續航表現，而Amazfit GTS 4則僅支援150種錶盤，電力則對應8天一般使用時間。

而在睡眠管理部分，則是增加睡眠時間紀錄，可讓日夜作息與他人不同的使用者，可以設定夜間睡眠為主，或是以日間睡眠為主，對於必須經常值夜班工作的使用者，會是相當便利功能。

其他功能部分，則包含可將音樂存放在手錶內播放使用，或是透過藍牙與其他裝置連動，甚至也能適時提醒使用者補充身體水分。

建議售價方面，Amazfit GTR 4將以新台幣6295元價格銷售，Amazfit GTS 4建議售價則是新台幣5995元，目前已經在台上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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