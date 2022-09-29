吃不到糖被氣哭！兒一巴掌呼來摔爛iPhone 14 Pro Max 爸心痛：才買2天

iPhone 14 Pro新機發售後引起全球轟動，但中國廣東深圳一名果粉謝先生則分享了一段悲劇故事，才剛買2天的iPhone 14 Pro Max被兒子「一巴掌打倒在地」，迎來螢幕碎裂的慘況讓他非常無奈。

根據《白鹿視頻》報導，謝姓爸爸剝糖給兒子吃，不慎把剝好的糖掉在地上，兒子當場氣得嚎啕大哭，謝爸爸趕緊拿起手機拍下兒子哭鬧的畫面，未料兒子見狀一時氣不過，出手把他新買的iPhone 14 Pro Max給一巴掌拍飛出去，手機螢幕當場碎裂。

謝先生向媒體表示，新買的iPhone 14 Pro Max才剛入手不過2天，沒想到這麼快就摔壞了，眼看被自己的兒子親手摔壞，他心裡也「非常無奈」，但也慶幸有購買AppleCare++保險，維修螢幕只需台幣990元，否則原價維修要價台幣12290元差距相當大。

事後，謝先生對兒子進行機會教育，兒子也向爸爸認錯，為了道歉，他手繪好幾張「5元硬幣」的塗鴉送給他，還說「以後給爸爸買手機」。

此事在微博引起網友關注討論，不少人感嘆孩子鬧脾氣是父母管教出問題，「這樣的孩子得教育了」、「你這家長教小孩教得真好啊，慣得發脾氣就砸東西」，但也有人反過來指責他，「糖果掉地上了，孩子有情緒很正常，你應該去安慰一下、解決問題，但你卻在這時候拍他，家長在這方面是不是有點問題啊？」

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