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Garmin公佈可隨身攜帶的inReach Messenger迷你隨身衛星通訊設備

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：Garmin
圖片及資料來源：Garmin

iPhone 14 和 Apple Watch Ultra、Apple Watch Series 8 系列新增「衛星通訊」功能，雖然目前僅開放在美國和加拿大使用，但未來很可能會陸續推展到其他國家。

為了延續自家在衛星通訊的市場地位，Garmin 設計了小尺寸、可隨身攜帶的「inReach Messenger」，讓使用者可以透過衛星訊號傳遞緊急訊息。

inReach Messenger 外型比以往的 inReach Mini 及 inReach Mini 2 更加迷你，平常可透過 Wi-Fi 或行動網路傳送簡訊，一但在沒有網路訊號的緊急情況下，就會利用衛星通訊傳送訊息。

圖片及資料來源：Garmin
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為了讓使用者更方便讀取訊息，inReach Messenger 機身上內建螢幕，可以瀏覽時間、顯示簡訊數量、快速簡訊內容、距離、目前溫度/濕度，以及目前所在的位置。

據報導，Garmin 的衛星網路發送簡訊需要付費訂閱，目前每個月為 15 美元（換算新台幣約 475 元）、可傳送 10 組訊息；超量後，每封簡訊需要加收 0.5 美元，而透過行動網路或 Wi-Fi 網路傳送簡訊則不會額外計費。

想要將 inReach Messenger 迷你衛星通訊設備與手機連接，必須下載手機的「Garmin Messenger app」才能傳送簡訊，以及建立個人或多人的群組。

圖片及資料來源：Garmin
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圖片及資料來源：Garmin
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但是對使用者來說，最重要的是這款無線裝置的作用，據報導 inReach Messenger 的價格為 299.99 美元，大約是新台幣 9,515 元價格銷售，相比先前推出的 inReach Mini 2 價格更低，同時電池使用時間也更長，並且支援 IPX7 等級防水設計，一般情況下總計具有 28 天連續使用電力時間。

圖片及資料來源：Garmin
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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

衛星通訊 美國

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