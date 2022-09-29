心痛！男友送的蘋果AirPods「被iOS 16判假貨」 網曝新解法再測真偽

網路上充斥著比蘋果（Apple）官網定價還低的藍牙耳機AirPods系列，真假難辨，可透過iOS 16偵測所購買或佩戴的AirPods系列是否為「假貨」，但真的會出現這種提醒訊息嗎？一名女子日前發現男友送她的AirPods被iPhone提醒疑似為假貨，讓她愣住，覺得「心情怪怪的」，引起網友熱議。

憂男友被騙買AirPods

一名網友在Dcard版發文表示，知道蘋果作業系統iOS 16可偵測真假AirPods，最近將男友送的AirPods耳機配對iPhone時發現無法連線，再重新連結一次時竟出現「無法驗證AirPods」及非原廠的提醒文字，「當下直接愣住，自己也有買AirPods，只是知道是假的心情有點怪怪的。」心裡相當複雜。

她提到沒有要嫌棄男友的禮物，只想知道男友從何種管道購買AirPods，心疼他「說不定被騙，還用原價買了。」該文引起許多討論，有網友認為蘋果的AirPods真偽判定有時候不太準確，有部分果粉從官網購買AirPods仍被判定非原廠，「我買的東西如果是正牌，被懷疑是假的我會很傷心。」建議她以「不能連線」的因素直接問另一半，或是試探他在哪買的。

蘋果iOS 16系統可偵測真偽AirPods。若購買到疑似假貨的AirPods，iPhone則會跳出警告訊息提醒用戶注意，但也有網友表示，到官網買到正版也會被測出是假貨。（翻攝自Dcard）

2裝置同帳號只需配對1次

也有人認為蘋果的真偽判定機制做得很好，「讓那些要裝逼的不能再裝了。」更有人表示，曾因為告知舊愛買到假貨而讓對方惱怒，「她不信，還對我生氣。」另外也網友提供不同解法：有2個不同設備（如iPhone與iPad），在同個帳號下，首次將正版AirPods配對其中1個裝置，例如先配對iPhone後，隨後再使用iPad，就能直接連線上；若為假貨則需兩邊都要重新配對一次。

多數網友則建議可透過產品上的序號或型號至官網查詢真偽。蘋果官網表示，可透過連線後的設定→藍牙查詢型號，或透過AirPod底側的第1行文字觀看型號，另外也能用AirPods充電盒盒蓋底側找到序號。

除了iOS 16可以偵測AirPods真偽，也能透過查看耳機上的型號辨別產品真假。（翻攝自蘋果官網）

除了iOS 16可以偵測AirPods真偽，也能透過iPhone上的設定→藍牙，找尋AirPods配對資訊查看相關資訊。（翻攝自蘋果官網）

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