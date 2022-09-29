快訊

日職／一天限定的畢業旅行！王柏融下二軍賽季結束

禁團令解除 海外團體行程全面上架！業者：漲幅1~4成

四理由不信任董事長 鏡電視董事會要撤換蔡總統愛將鄭優

聽新聞
test
0:00 / 0:00

心痛！男友送的蘋果AirPods「被iOS 16判假貨」 網曝新解法再測真偽

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果日前推出AirPod Pro 2耳機，可因應頭部結構，打造「個人化空間音訊」。（翻攝自蘋果官網）
蘋果日前推出AirPod Pro 2耳機，可因應頭部結構，打造「個人化空間音訊」。（翻攝自蘋果官網）

網路上充斥著比蘋果（Apple）官網定價還低的藍牙耳機AirPods系列，真假難辨，可透過iOS 16偵測所購買或佩戴的AirPods系列是否為「假貨」，但真的會出現這種提醒訊息嗎？一名女子日前發現男友送她的AirPods被iPhone提醒疑似為假貨，讓她愣住，覺得「心情怪怪的」，引起網友熱議。

憂男友被騙買AirPods

一名網友在Dcard版發文表示，知道蘋果作業系統iOS 16可偵測真假AirPods，最近將男友送的AirPods耳機配對iPhone時發現無法連線，再重新連結一次時竟出現「無法驗證AirPods」及非原廠的提醒文字，「當下直接愣住，自己也有買AirPods，只是知道是假的心情有點怪怪的。」心裡相當複雜。

她提到沒有要嫌棄男友的禮物，只想知道男友從何種管道購買AirPods，心疼他「說不定被騙，還用原價買了。」該文引起許多討論，有網友認為蘋果的AirPods真偽判定有時候不太準確，有部分果粉從官網購買AirPods仍被判定非原廠，「我買的東西如果是正牌，被懷疑是假的我會很傷心。」建議她以「不能連線」的因素直接問另一半，或是試探他在哪買的。

蘋果iOS 16系統可偵測真偽AirPods。若購買到疑似假貨的AirPods，iPhone則會跳出警告訊息提醒用戶注意，但也有網友表示，到官網買到正版也會被測出是假貨。（翻攝自Dcard）
蘋果iOS 16系統可偵測真偽AirPods。若購買到疑似假貨的AirPods，iPhone則會跳出警告訊息提醒用戶注意，但也有網友表示，到官網買到正版也會被測出是假貨。（翻攝自Dcard

2裝置同帳號只需配對1次

也有人認為蘋果的真偽判定機制做得很好，「讓那些要裝逼的不能再裝了。」更有人表示，曾因為告知舊愛買到假貨而讓對方惱怒，「她不信，還對我生氣。」另外也網友提供不同解法：有2個不同設備（如iPhone與iPad），在同個帳號下，首次將正版AirPods配對其中1個裝置，例如先配對iPhone後，隨後再使用iPad，就能直接連線上；若為假貨則需兩邊都要重新配對一次。

多數網友則建議可透過產品上的序號或型號至官網查詢真偽。蘋果官網表示，可透過連線後的設定→藍牙查詢型號，或透過AirPod底側的第1行文字觀看型號，另外也能用AirPods充電盒盒蓋底側找到序號。

除了iOS 16可以偵測AirPods真偽，也能透過查看耳機上的型號辨別產品真假。（翻攝自蘋果官網）
除了iOS 16可以偵測AirPods真偽，也能透過查看耳機上的型號辨別產品真假。（翻攝自蘋果官網）

除了iOS 16可以偵測AirPods真偽，也能透過iPhone上的設定→藍牙，找尋AirPods配對資訊查看相關資訊。（翻攝自蘋果官網）
除了iOS 16可以偵測AirPods真偽，也能透過iPhone上的設定→藍牙，找尋AirPods配對資訊查看相關資訊。（翻攝自蘋果官網）

延伸閱讀

你知道80分貝有多大聲嗎？用蘋果iPhone配AirPods直接測出現場音量

AirPods Pro 2降500元送更多個人化體驗！圖解3款蘋果耳機哪款適合你

影／他玩iPhone 14 Pro動態島遇「恆久變大」 還像心臟一樣怦怦跳

VR裝置戴嘴上？日本「藍牙口罩」大喊能滅音 這模樣看起來怪怪der…

相關新聞

心痛！男友送的蘋果AirPods「被iOS 16判假貨」 網曝新解法再測真偽

網路上充斥著比蘋果（Apple）官網定價還低的藍牙耳機AirPods系列，真假難辨，可透過iOS 16偵測所購買或佩戴的AirPods系列是否為「假貨」，但真的會出現這種提醒訊息嗎？一名女子日前發現男友送她的AirPods被iPhone提醒疑似為假貨，讓她愣住，「心情怪怪的」，引起網友熱議。

VR裝置戴嘴上？日本「藍牙口罩」大喊能滅音 這模樣看起來怪怪der…

很怕自己是「大嗓門」，或是怕在座位上開線上會議吵到別人嗎？日本推出一款「藍牙口罩」，聲稱戴上後可以「滅音」，讓聲量減少20分貝，只不過戴上去的感覺就像一台VR頭戴裝置裝在嘴巴上，模樣有點怪怪或色色的。

分析師：未聽聞iPhone 14增產 高階版出貨估增1成

市場傳出蘋果（Apple）正在放棄今年增加新款iPhone 14產量計畫，分析師指出，未聽聞整體iPhone增產計畫，儘...

夏普AQUOS sense7、AQUOS sense7 plus超輕巧5G手機 先在日本登場

延續去年推出的AQUOS sense6，夏普稍早於日本更新AQUOS sense7，以及AQUOS sense7 plus兩款手機，同樣鎖定輕盈使用體驗。

vivo推X Fold+摺疊手機 處理器升級至Snapdragon 8+ Gen 1

今年4月宣布推出旗下首款螢幕可凹折手機X Fold之後，vivo稍早宣布推出換上Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器的X Fold+。

真的是藥丸狀開孔設計！Xiaomi Civi 2前鏡頭有柔光燈 自拍更好看

在先前預告，並且確定將與日本三麗鷗旗下角色Hello Kitty合作聯名款機種之後，小米終於在9月27日正式揭曉Xiaomi Civi 2。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。