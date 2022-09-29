VR裝置戴嘴上？日本「藍牙口罩」大喊能滅音 這模樣看起來怪怪der…

很怕自己是「大嗓門」，或是怕在座位上開線上會議吵到別人嗎？日本推出一款「藍牙口罩」，聲稱戴上後可以「滅音」，讓聲量減少20分貝，只不過戴上去的感覺就像一台VR頭戴裝置裝在嘴巴上，模樣有點怪怪或色色的。

日本一家公司「Shiftall」日前推出藍牙口罩「Mutalk」，標榜戴上該口罩後，不僅「讓別人很難聽見你的聲音」，口罩裡的麥克風也不易收到環境聲，如此一來，相當適合在辦公室或是一般咖啡廳使用，既不會吵到他人，也不會曝露自身的對話訊息。

「藍牙口罩」附有頭帶，可免用手直接戴在嘴上，並可搭配電腦使用。（翻攝自shiftall網站）

可減少20分貝

該公司實測戴著藍牙口罩說話，透過「亥姆霍茲共振器（Helmholtz resonator）」，可以減少20至30分貝降噪效果。另外，Mutalk底部有感測器，在使用口罩對話時，拿起後就能直接對話，將藍牙口罩放回桌面時，又會啟動「靜音」功能，避免被收音，不必再手動按下靜音按鈕，相當方便。

藍牙口罩「Mutalk」除了可以手持遮住嘴部當成對講機外，產品附有鬆緊帶可戴在頭上，達到免持通話的方式。該口罩也有附3.5mm耳機孔，可連結耳機等裝置，並能隨時更換清洗嘴部的設備等。該產品要價1萬9900日幣（約台幣4387元），並已展開預購，11月左右發售。

若將VR頭戴裝置配上「藍牙口罩」，整個模樣看起來有些奇怪。（翻攝自shiftall網站）

日本一家公司推出聲稱可滅音的「藍牙口罩」，戴上後講話的聲音至少可少20分貝。（翻攝自shiftall網站）

網友：換地方講電話不就好了

但藍牙口罩的外型看起來就像是一般的VR頭戴裝置戴在嘴上一樣，若又再戴上真正的VR裝置，兩款產品都在頭上的模樣其實有些奇怪。該產品也引起網友討論，網友不解，若身處咖啡廳這種不是太吵雜或太安靜的環境，「為何不換個地方講電話」，而是要在現場戴上它。

日本一家公司推出聲稱可滅音的「藍牙口罩」，戴上後講話的聲音至少可少20分貝。（翻攝自shiftall網站）

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