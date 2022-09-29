夏普AQUOS sense7、AQUOS sense7 plus超輕巧5G手機 先在日本登場
延續去年推出的AQUOS sense6，夏普稍早於日本更新AQUOS sense7，以及AQUOS sense7 plus兩款手機，同樣鎖定輕盈使用體驗。
其中，AQUOS sense7採用解析度為2340 x 1080的6.1吋螢幕，AQUOS sense7 Plus則增加至6.4吋設計，對應240Hz畫面更新率，兩款手機均搭載Qualcomm Snapdragon 695處理器，但電池容量則區分為4570mAh與5050mAh，機身重量分別為158公克與172公克，並且保留3.5mm耳機孔。
相機規格方面，兩款手機均搭載800萬畫素視訊鏡頭，配置5030萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭構成的主相機。
而夏普標榜AQUOS sense7與AQUOS sense7 Plus均配置IGZO OLED螢幕，同時標榜手機使用三年後，電池仍可維持90%以上的健康度，強調手機產品耐用度。
目前下普尚未公布兩款手機具體售價，但預期會在近期內先在日本市場推出，並且搭配NTT docomo、au、Softbank等電信業者資費方案銷售，後續預期也會在台灣市場推出。
至於去年推出以回收材質打造的AQUOS Wish，夏普今年9月初也已經在日本市場推出AQUOS Wish 2，採用相同外型設計，但是處理器換成Snapdragon 695規格，同樣對應防水、防塵與耐衝擊等特性，並且標榜採用35%比例的再生材質製作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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