vivo推X Fold+摺疊手機 處理器升級至Snapdragon 8+ Gen 1
今年4月宣布推出旗下首款螢幕可凹折手機X Fold之後，vivo稍早宣布推出換上Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器的X Fold+。
而外觀部分，X Fold+基本上維持先前推出的X Fold設計，一樣維持最薄6.28mm的機身厚度，而折合後的厚度則是14.57mm，整體重量則是311公克。
至於此次更新差異，除了處理器規格升級之外，更在機身外觀增加紅色皮革款式，並且將電池容量微幅增加130mAh，總容量達4730mAh，並且支援80W有線快充，以及50W無線快充。
其他規格方面，則包含維持採用三星提供的E5等級AMOLED顯示螢幕，並且支援120Hz畫面更新率，同時也均配置超音波螢幕下指紋辨識系統。
相機鏡頭則分別在內外配置1600萬畫素視訊鏡頭，背面主相機模組則分別採用三星ISOCELL GN5感光元件、5000萬畫素的廣角鏡頭，搭配4800萬畫素超廣角鏡頭，以及1200萬畫素人像鏡頭與支援800萬畫素的5倍光學潛望式遠距鏡頭。
建議售價方面，X Fold+將分別以人民幣9999元與10999元價格銷售，從即日起開放中國市場預購。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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