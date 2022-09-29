真的是藥丸狀開孔設計！Xiaomi Civi 2前鏡頭有柔光燈 自拍更好看

在先前預告，並且確定將與日本三麗鷗旗下角色Hello Kitty合作聯名款機種之後，小米終於在9月27日正式揭曉Xiaomi Civi 2。

在此次新機設計中，Xiaomi Civi 2確定採用Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1處理器，並且採用解析度為Full HD+、支援120Hz畫面更新率的6.55吋螢幕，並且維持雙側曲面設計，而機身厚度僅為7.23mm，重量更僅有171.8公克，電池容量則採用4500mAh，支援67W有線快充，其他也支援NFC與紅外線遙控功能，配色則提供粉色、藍色與黑色款式。

特別的是，螢幕正面也跟進採用類似iPhone 14 Pro機種採用的藥丸狀開孔設計，但並未跟進採用類似動態島般的即時動態介面，而且相比iPhone 14 Pro的動態島設計明顯窄了一些。

而相機部分，則分別在視訊鏡頭放入兩組3200萬畫素鏡頭，分別對應f/2.0光圈與100度超廣角拍攝效果，而背後主相機模組則分別採用5000萬畫素廣角鏡頭、2000萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭設計，並且提供美顏、淺景深、各類光效拍攝效果，視訊鏡頭也加入微縫柔光燈設計，讓使用者自拍時可以自然補光。

至於與三麗鷗合作的Hello Kitty聯名款，則是以「小白裙」版本為設計，其中加入呼應Hello Kitty形象的百摺裙，同時將以限量100套形式透過活動送出，將不會透過一般通路銷售，而配合「小白裙」版本推出的配件，還包含「小白裙」Hello Kitty公仔、5000mAh容量的口紅行動電源，以及客製化胸針，以及與Hello Kitty同款的隨身小包。

建議售價方面，Xiaomi Civi 2將以人民幣2399元起跳價格銷售，Hello Kitty聯名款則會由小米後續作為活動獎品送出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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