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蘋果佛心了？「幕前調度」功能非M1 iPad也能用 但有這些限制

聯合新聞網／ 楊又肇

蘋果在稍早釋出的iPadOS 16 beta測試版本中，將原本僅對應搭載M1處理器的iPad Pro或iPad Air機種使用的Stage Manager（幕前調度）多工任務介面，開放更早之前推出、M1處理器以外設計的iPad Pro機種使用。

目前確定可使用Stage Manager（幕前調度）多工任務介面的機種，額外增加第一代11吋iPad Pro以後款式，以及第三代12.9吋iPad Pro以後款式，亦即使用A12X及A12Z處理器的iPad機種都能使用此項功能。

不過，相比搭載M1處理器的機種運算效能差異，目前加入支援Stage Manager多工任務介面的機種，僅能在iPad機種螢幕上使用此項功能，無法在外接顯示螢幕上使用。

但另一方面，蘋果也在針對開發者提供的iPadOS 16 beta 5開發者測試版本中，暫時將搭載M1處理器的iPad機種於外接螢幕使用Stage Manager多工任務介面功能取消，原因在於目前此項功能使用仍有不少問題，因此預期要等到後續才會透過軟體更新方式重新加入。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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