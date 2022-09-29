鎖定輕巧、入門電影機需求 Sony推出Super 35電影級數位相機Cinema FX30

去年宣布推出更輕盈、更小的全片幅電影製作攝影機Cinema FX3之後，Sony稍早宣布推出Super 35電影級數位相機Cinema FX30，標榜對應雙原生ISO、6K超取樣與4K畫質表現，另外也能使用全新Log拍攝Cine EI模式。

FX30採用新款2010萬畫素、具有雙原生ISO (800/2500)與Super 35格式的APS-C Exmor R CMOS背照式感光元件，提供高感光度、低雜訊，以及14+檔動態範圍的影像表現，同時也能符合電影拍攝使用需求，

同時，FX30可透過6K超取樣錄製最高可達60fps的細膩4K Super 35 (16:9)高畫質影片，並且支援10-bit 4：2：2的4K 120fps / Full HD 240fps高格率影片拍攝功能，另外亦可透過HDMI Type-A連接方式，將16-bit RAW格式的4K 60p影片直接輸出至外接設備使用或存放。

而FX30同樣支援Log拍攝模式，可選定Cine El、Cine El快速及靈活ISO值的三種S-Log3模式進行錄製，讓後期調光更為彈性，三種拍攝模式皆可在拍攝時預覽自定義LUT。FX30內建包含S-Cinetone在內的電影風格設定，亦可拍攝單張靜態影像，本身更可藉由BIONZ XR影像處理器確保自然色階與真實色彩重現效果。

另外，FX30也具備即時眼部自動對焦 (人眼、動物眼或鳥眼)、即時跟蹤，以及自動對焦輔助功能，並且可透過「對焦圖」功能，以視覺化景深的方式，掌握目前的對焦區域與前後景的分佈。而「呼吸補償」功能，同樣可抑制呼吸效應讓對焦時畫面能維持一致視角，機身則內建五軸防手震，可在行進拍攝下開啟積極模式，藉此對應更穩定效果。

至於操作介面同樣保留直覺使用體驗，包含可更快速找到常用功能的全新可自訂列表式選單、無拍攝參數覆蓋干擾的簡潔錄影待機畫面，以及錄影專用按鍵與旋鈕，另外也具備可在後製時使用套用LUT與元資料等能夠強化後期創意製作的新功能。

機身同樣維持輕巧簡潔設計，並且可配合螺孔加裝手持拍攝架等配件，藉此方便捕捉低角度畫面，或是配合穩定器等配件拍攝各類畫面，另外也能透過內建立體聲麥克風、外接麥克風，以及透過XLR、3.5mm立體聲端子錄製最高4聲道音訊內容。

至於記憶卡插槽則提供2組同時支援CFexpress Type A與SDXC/SDHC規格的記憶卡插槽，機身更可藉由鎂合金材質對應更好的散熱效率，有利於長時間錄製4K 60fps高畫質影片內容。

FX30預計在今年10月中旬於台灣市場推出，目前尚未確定具體售價，但預計推出單機身與隨附XLR拍攝手把套組兩種版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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