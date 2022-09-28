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果粉在意電池健康度降還辦比賽 他傻眼：整天疑神疑鬼沒意義

聯合新聞網／ 綜合報導
有些人很在意手機的電池健康度。 示意圖／ingimage
有些人很在意手機的電池健康度。 示意圖／ingimage

每個人對於手機的使用習慣都不同，有人是當作消耗品使用，但也有人是當成精品來保護。一名網友在網路上發文，表示電池健康度本來就會有損耗，不用太過於在意和擔憂，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名男網友在Dcard上以「iPhone拜託，不要再在意電池健康度了」為題發文，原PO表示自從iPhone 14推出後，突然冒出一堆在意電池健康度的人，令他傻眼直呼「拜託！電池健康度這種東西，只要有充電放電就一定會有損耗，除非你手機買回來供奉在神桌前，否則充電放電的過程中，一定多少就會有損耗」。

原PO提到現在都2022年了，但很多人對於手機電池的觀念還停留在2012年，其實現在手機電池和10、20年前不一樣了，還是會看到有人怕電池健康度降低，因此不敢充5W以上的電。此外，原PO透露三不五時還會看到有人發文，關於誰手機用比較久，然後電池健康度掉得少的比賽，「我真的傻眼，為了數值上的電池健康度，整天心神不寧疑神疑鬼，賠掉自己真實健康度這樣值得嗎？」

原PO坦言手機買了就是要用，用了就是會有一定的損耗，況且現在手機的保護機制都和過去不同了，可以安心使用、放心充電，假設有支援快充也可以好好運用。在貼文的最後，原PO再次強調，「總之，不要再在意電池健康度了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「認同，整天在意那個無意義的數字真的很慘」、「我都隨便用，結果電池健康度還比同年限的一堆人還要高」、「電池保養算是重要的，養成正確的使用習慣，就可以延長使用壽命，當然也不必要太偏執到疑神疑鬼」、「用智慧型手機是為了幫助生活更美好，不是買回來幫自己增加煩惱與憂鬱」、「蘋果用戶真的該提升素質，不要老是在意雞毛蒜皮的事」、「連包裝內有指紋都會天崩地裂了，健康度當然是宇宙大爆炸」、「一堆用1、2年就換手機，在那邊在意健康度幹嘛」。

Dcard 蘋果 iPhone

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