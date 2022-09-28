維修iPad mini 6不用「整台換」了！蘋果推直接換電池政策

根據《愛瘋日報》最新報導，美國 Apple 公司正在為第六代 iPad mini 推出一項新的維修政策，允許客戶在不獲得替換設備的情況下更換 iPad mini 6 電池。

iPad mini 6 維修新政策

目前，如果 iPad 用戶想要更換電池，蘋果商店、授權服務提供商和維修中心會給這些客戶更換設備，而不是簡單地更換他們原來 iPad 的電池。

從今天開始，對於蘋果維修中心來說，iPad mini 6 用戶如果符合條件，將可以只更換電池，而不需要給他們更換整個設備 (WUR)。

新政策只適用於第六代 iPad mini，但其他 iPad 可能在未來幾周和幾個月內跟進。根據個人情況，新政策可能對一些客戶不利。此前，客戶在維修電池時會得到一個替換設備，因此任何凹痕、裂痕或刮痕都會得到處理。

新政策意味著 iPad mini 6 的用戶將只更換電池，而對他們的設備的任何其他小缺陷或損壞不做處理。但這麼做，對環境好多了！

截至目前，這項新政策只在全球的維修中心實施，而不是在蘋果商店或授權服務提供商。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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