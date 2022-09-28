他不要直上Pro改買平價iPhone 14 提3購買關鍵眾人讚：我也想要了

蘋果（Apple）iPhone 14 Pro系列買氣依舊超夯，加上平價版iPhone 14仍沿用舊款A15晶片，讓不少民眾在這2款做抉擇時「直上」iPhone 14 Pro。一名網友謹慎考慮後仍選擇買平價iPhone 14，他稱「遭遇到不少朋友的質疑」，但提出3大購買原因被網友讚賞有想法，「iPhone 13 pro就是舊時代的敗北者。」

一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版表示，原本使用4年前的蘋果iPhone XS，在蘋果開放預購iPhone 14的第1天（9月9日），就到門市採用舊換新方案「可以用來折不少摳摳」，不過一買了平價版iPhone 14馬上遭到不少朋友的質疑，認為怎麼不是換外型、鏡頭、性能大躍進的iPhone 14 Pro，他考量了以下3點：

第1點主要是因為預算原因，iPhone 14 Pro定價為3萬4900元起，iPhone 14為2萬7900元起，Pro版至少貴上7000元，「我就直接先排除了。」

第2點是不少網友認為，買平價版iPhone 14不如買iPhone 13 Pro，他認為iPhone 13 Pro雖然鏡頭部分優於iPhone 14，但他自認並非是相機重度使用者，這種使用頻率下差異可能不太大，加上兩者價差仍在4千左右，iPhone 14還是比較便宜。

第3為秉持著「買新不買舊」，所以選擇iPhone 14，他還提到買平價版iPhone 14最大優點就是「（開賣）第一天就拿到手機了」。

iPhone XS（右）明顯比iPhone 14系列小一些，但iPhone 14（中）重量卻比它輕5公克。左為iPhone 14 Pro。（翻攝自蘋果官網）

一整天都省電

此外他還表示，由於是4年前的iPhone XS直接升級至iPhone 14，因此使用上相當有感，像是相當省電，一整天都不用充電；螢幕從5.8吋升至6.1吋，但重量卻少了5克（172克），比iPhone 14 Pro的206克輕上不少；拍照上也比iPhone XS更清晰、夜拍功能更好；還能「口罩解鎖」（舊款iPhone不適用）讓他直乎方便，唯一比較在意的是裸機握感上仍是iPhone XS比較好。

網友：電量比上代好「是廢話」

不少網友看完後大讚他的想法，「我也覺得買新不買舊」、「iPhone 14重量很吸引人」、「真的自己開心滿意就好，說捏一點的（指網友）又不會幫出錢。」、「我也想買iPhone 14了」、「理性消費」，但也有網友表示，「（用）N年才換的人，當然沒問題。」還提到換新機的人都一定提「電量比上一代好」，「這不是廢話嗎，新機還比舊機差就是機王了呀。」

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