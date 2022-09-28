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他不要直上Pro改買平價iPhone 14 提3購買關鍵眾人讚：我也想要了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友提出不買iPhone 14 Pro而買iPhone 14的3大原因，被網友大讚很實際。（翻攝自蘋果官網）
網友提出不買iPhone 14 Pro而買iPhone 14的3大原因，被網友大讚很實際。（翻攝自蘋果官網）

蘋果（Apple）iPhone 14 Pro系列買氣依舊超夯，加上平價版iPhone 14仍沿用舊款A15晶片，讓不少民眾在這2款做抉擇時「直上」iPhone 14 Pro。一名網友謹慎考慮後仍選擇買平價iPhone 14，他稱「遭遇到不少朋友的質疑」，但提出3大購買原因被網友讚賞有想法，「iPhone 13 pro就是舊時代的敗北者。」

一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版表示，原本使用4年前的蘋果iPhone XS，在蘋果開放預購iPhone 14的第1天（9月9日），就到門市採用舊換新方案「可以用來折不少摳摳」，不過一買了平價版iPhone 14馬上遭到不少朋友的質疑，認為怎麼不是換外型、鏡頭、性能大躍進的iPhone 14 Pro，他考量了以下3點：

第1點主要是因為預算原因，iPhone 14 Pro定價為3萬4900元起，iPhone 14為2萬7900元起，Pro版至少貴上7000元，「我就直接先排除了。」

第2點是不少網友認為，買平價版iPhone 14不如買iPhone 13 Pro，他認為iPhone 13 Pro雖然鏡頭部分優於iPhone 14，但他自認並非是相機重度使用者，這種使用頻率下差異可能不太大，加上兩者價差仍在4千左右，iPhone 14還是比較便宜。

第3為秉持著「買新不買舊」，所以選擇iPhone 14，他還提到買平價版iPhone 14最大優點就是「（開賣）第一天就拿到手機了」。

iPhone XS（右）明顯比iPhone 14系列小一些，但iPhone 14（中）重量卻比它輕5公克。左為iPhone 14 Pro。（翻攝自蘋果官網）
iPhone XS（右）明顯比iPhone 14系列小一些，但iPhone 14（中）重量卻比它輕5公克。左為iPhone 14 Pro。（翻攝自蘋果官網）

一整天都省電

此外他還表示，由於是4年前的iPhone XS直接升級至iPhone 14，因此使用上相當有感，像是相當省電，一整天都不用充電；螢幕從5.8吋升至6.1吋，但重量卻少了5克（172克），比iPhone 14 Pro的206克輕上不少；拍照上也比iPhone XS更清晰、夜拍功能更好；還能「口罩解鎖」（舊款iPhone不適用）讓他直乎方便，唯一比較在意的是裸機握感上仍是iPhone XS比較好。

網友：電量比上代好「是廢話」

不少網友看完後大讚他的想法，「我也覺得買新不買舊」、「iPhone 14重量很吸引人」、「真的自己開心滿意就好，說捏一點的（指網友）又不會幫出錢。」、「我也想買iPhone 14了」、「理性消費」，但也有網友表示，「（用）N年才換的人，當然沒問題。」還提到換新機的人都一定提「電量比上一代好」，「這不是廢話嗎，新機還比舊機差就是機王了呀。」

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