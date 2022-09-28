可凹折螢幕不夠驚奇 三星秀「可橫向拉伸」的筆電原型設計

在此次於加州聖荷西舉辦的Intel Innovation Day中，三星展示旗下採可橫向拉伸的筆電原型設計。

三星並未透露此款原型設計具體細節，但目測約可從13吋平板形式，將螢幕透過拉伸變成17吋左右大小。至於此款原型設計採用何種處理器規格，目前也無法確認。

在此之前，三星也曾提出不同形式的螢幕可凹折筆電原型設計，目前更進一步提出可橫向拉伸放大螢幕顯示尺寸的原型設計，顯然也計畫在筆電產品加入更多螢幕變化型態設計，藉此對應更多元使用體驗。

三星顯示執行長Joo-Sun Choi表示目前已經在可凹折螢幕設計做了不少探索，現階段已經有一定成熟技術發展，因此接下來將會著手探索諸如拉伸應用的不同型態螢幕設計，藉此創造更多筆電使用可能性。

而此次對外展示可橫向拉伸螢幕設計的筆電原型，或許也意味三星接下來也有可能將相同形式設計的螢幕應用在未來手機產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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