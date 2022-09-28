蘋果動態島「即時動態」3形態有眉角 邀第三方軟體專屬資訊

蘋果在今年推出的iPhone 14 Pro，以及iPhone 14 Pro Max分別加入名為動態島 (Dynamic)介面設計，並且透過「即時動態」 (Live Activities)功能依照不同呈現即時資訊。而蘋果接下來將向開發者提供相關API設計資源，讓更多第三方軟體可以更方便透過動態島介面呈現各類即時資訊。

在蘋果釋出設計指南中，分別將「即時動態」區分成最小化、最大化，以及緊湊狀態三種形式，讓第三方app可以依照資訊顯示需求以不同狀態呈現。另一方面，蘋果也規範使用「即時動態」呈現即時資訊的情況，分別如下：

• 針對有定一開始與結束的工作任務，以及即時動態更新訊息• 僅呈現最重要的資訊• 僅在有內容更新時的即時通知，同時僅在需要引起使用者留意時進行提醒• 避免在「即時動態」顯示敏感資訊• 避免在「即時動態」顯示廣告或促銷內容• 可讓使用者控制開始與結束即時活動• 確保點按「即時動態」內容時，會在正確位置開啟對應的app• 加入可在螢幕上鎖時，能夠刪除「即時動態」的操作功能• 確保「即時動態」在緊湊狀態下維持相同呈現格式• 讓螢幕上鎖時與一般解鎖情況下所展示內容維持一致設計• 讓「即時動態」展示內容可對應不同尺寸螢幕• 謹慎設計螢幕設定自訂背景與不透明狀態的使用情況• 將呈現內容與「即時動態」顯示範圍的圓角半徑維持協調• 使用標準邊距，以確保內容清晰易讀• 使用容易與客製化背景顏色搭配的內容配色• 必須支援深色模式與永遠顯示模式• 謹慎使用動畫內容，重點必須放在容易吸引內容更新時的注意力

蘋果透過上述規範，要求開發者打造適用於動態島的「即時動態」展示內容，自然是希望避免呈現內容格式過於紛亂，導致造成使用者觀感不佳，同時也影響使用體驗，同時也避免開發者濫用此項功能。

而在蘋果提出動態島設計後，預期更多Android平台手機業者也會跟進類似設計，例如小米接下來準備揭曉的Xiaomi Civi 2，本身也採用類似動態島的螢幕開孔設計，預期在互動介面也會採用類似「即時動態」展示內容的設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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