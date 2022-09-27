影／動態島太活躍反而礙眼？外媒坦言「關不掉」：它離不開iOS 16
iPhone 14 Pro系列捨棄瀏海螢幕，改以藥丸型挖孔螢幕設計，搭配靈活多工的「動態島」（Dynamic Island）新功能，深受果粉喜愛。動態島區域集合各類訊息通知，可改變大小和形狀以適應各種類型通知、警報等內容顯示。然而，有部分網友使用後卻認為「動態島」靈活的動畫顯示效果容易令人分心，此時該怎麼辦呢？
對此，外媒《MacRumors》遺憾表示「目前沒有辦法徹底禁用」，由於動態島的「行為」已深深融入iOS 16系統，若不想被動態島動畫顯示效果影響，僅可通過向左或右滑動來取消動態島（Dynamic Island）顯示，此舉也並未影響背景程式活動。
比方說，當使用Apple Music播放音樂時，若用戶滑動取消動態島的動畫顯示，那麼音樂仍會在背景程式持續播放。
《MacRumors》也提到，若多個程式在動態島上活動，將動態島切分成2部分顯示框，滑動較大的部分（指被自動劃分在主要動態島顯示的區域）即可結束該程式。如果關閉動態島上所有的程式活動，動態島即會回歸藥丸型、呈「惰性狀態」（即不喚醒動態島功能）。
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