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蘋果10月可能沒有發表會 傳透過線上發布新Mac消息

聯合新聞網／ 楊又肇

彭博新聞記者Mark Gurman在「Power on」專欄中表示，蘋果可能不會接續在10月舉辦Mac新品發表活動，預期會直接透過新聞稿形式公布，並且直接更新官網宣布推出新機。

會有這樣的情況，有可能代表10月預計推出新機，可能僅更新處理器等細微規格，並未進行大幅度更新，代表接下來預計更新的新款Mac產品、iPad新機在外觀設計上不會有太大變化，可能僅在處理器規格升級，例如新款MacBook Pro可能會換上M2 Pro或M2 Max處理器，而新款iPad Pro也可能換上M2處理器，另外Mac Mini也預期換上新款M2或M2 Pro處理器。

而蘋果過去也有幾次產品更新，是直接透過官網更新方式對外公布，而主要更新也是針對處理器規格進行升級。

不過，目前暫時還無法確認蘋果是否會在今年宣布更新Mac Pro機種，以及定位更高階的iMac產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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