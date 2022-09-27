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蘋果有望明年推15吋MacBook Air、全新Mac Pro 還有虛擬視覺頭戴裝置

聯合新聞網／ 楊又肇

除了透露蘋果可能不會在今年10月舉辦新品發表活動，而是直接以新聞稿形式公布之餘，彭博新聞記者Mark Gurman在「Power on」專欄更進一步指出，蘋果將在明年更新15吋MacBook Air、換上M3處理器的iMac，以及換上M2系列處理器的Mac Pro，另外也預期推出升級款HomePod，以及新款iPad與傳聞將在2023年推出的虛擬視覺頭戴裝置。

而外型部分，除了MacBook Air可能藉由增加15吋款式，讓消費者能有更多螢幕尺寸選擇，新款Mac機種可能不會有明顯變化。

至於預計在2023年推出的Mac Pro，則可能基於Arm架構設計，讓機身外型可以變得更小，或許僅比Mac Studio增大一些，同樣鎖定運算效能更高需求設計。

同樣預計在2023年推出的蘋果虛擬視覺頭戴裝置，則預期會先以商用市場需求設計，同時售價定位也會比較高，並非鎖定一般消費市場使用需求打造。

此外，蘋果也計畫在2023年下旬推出結合Apple TV、HomePod，以及FaceTime視訊攝影機設計的全新裝置，預期藉此作為後疫情時代數位互動、線上協作應用產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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