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報導稱明年預計推出的下一款iPhone 將有iPhone 15 Ultra之稱

聯合新聞網／ 楊又肇

蘋果今年秋季宣布推出全新Apple Watch Ultra，而明年預計推出的新款iPhone，或許也會加入使用Ultra名稱。

目前市售iPhone，分別以Plus、Pro、Pro Max名稱與標準款機種區隔產品定位，但從Apple Watch Ultra發表之後，蘋果有可能會在旗下產品擴大使用Ultra名稱，藉此凸顯不同產品定位。

依照彭博新聞記者Mark Gurman於「Power on」專欄透露看法，認為蘋果在維持數年為週期的外觀設計之後，預計明年推出的新款iPhone將會換上全新設計元素，甚至可能如市場傳聞在歐盟要求之下，換上市場目前普遍使用的USB-C連接埠設計。

至於明年預計推出的新款iPhone，可能會以iPhone 15為稱之外，更可能以Ultra名稱取代現有Pro Max定位，不僅符合蘋果目前在Apple Watch產品定位區隔命名方式，更可能以此簡化產品名稱念法，讓消費者能有更簡單的產品識別。

此外，在新款iPhone加入Ultra名稱，或許更代表明年預計推出的iPhone 15將會帶來更加明顯的升級感。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

歐盟

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