進步了嗎？果粉iOS 16更新2周 怨「舊iPhone耗電量根本瘋了」
蘋果（Apple）新作業系統iOS 16從台灣時間9月13日開放更新至今已2周，用戶雖然很滿意鎖定畫面小工具及隱藏相簿上鎖等操作，但多數果粉非常在意耗電量問題，甚至指出自己的舊iPhone更新後「耗電量根本瘋了」。
《9to5mac》報導，通常iOS更新後都有短暫電量耗電之現象，等到軟體後台索引串連完成、或相容性問題解決後，用戶的抱怨也會逐漸消失。不過這次的iOS 16更新至今仍引起很大民怨，電量不僅有感減少，一度還傳出「蘋果故意縮短電量」的陰謀論。
耗電量剩一半
該報導做了一項調查指出，有63%的iPhone用戶表示，安裝iOS 16後，手機的電池續航時間更差。一名網友提到，原本使用iOS 15時，從上班到回家後，電量還會有85%至90%之間，但升級至iOS 16後，一樣沒有改變手機使用模式下，回到家電量只剩65%至75%，讓他認為耗電量相當大。
一名使用iPhone 13 Pro Max的網友則表示，安裝了iOS 16後「耗電量根本瘋了」，手機開啟螢幕的時間從原本的11至12小時降至7小時，若使用Facetime，耗電量更是驚人；另一名使用iPhone 12 Pro Max的人表示，原本睡前充電完至隔日可再維持一整天，但升級後，到中午的電量已不到45%；使用iPhone 12的果粉稱iOS 16讓它的電池壽命減少了一半。
如今iOS 16仍不斷推出測試版更新，但更新內容未提及改善電量問題，更讓蘋果用戶擔心到底要不要升級最新版本了。
📢 日本自由行語言卡卡？手機超實用5翻譯工具 它能靠鏡頭火速中翻日
📢 【周報】辣妹iPhone駕照 豔照「一張不刪」你買嗎？
📢 買iPhone 14 Pro Max不怕貴！實測「舊機換新機」這裡做可賺2萬
📢 熟悉的蘋果「動態島」最對味？安卓出動態島App挨酸「愛罵又愛抄」
📢 蘋果iPhone 14發售…他乖乖在101直營店排隊退貨遭拒 氣炸Po文卻引舌戰？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言