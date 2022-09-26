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進步了嗎？果粉iOS 16更新2周 怨「舊iPhone耗電量根本瘋了」

聯合新聞網／ 綜合報導
不少果粉認為iOS 16耗電最大的是螢幕「永遠顯示」功能。（翻攝自蘋果官網）
不少果粉認為iOS 16耗電最大的是螢幕「永遠顯示」功能。（翻攝自蘋果官網）

蘋果（Apple）新作業系統iOS 16從台灣時間9月13日開放更新至今已2周，用戶雖然很滿意鎖定畫面小工具及隱藏相簿上鎖等操作，但多數果粉非常在意耗電量問題，甚至指出自己的舊iPhone更新後「耗電量根本瘋了」。

《9to5mac》報導，通常iOS更新後都有短暫電量耗電之現象，等到軟體後台索引串連完成、或相容性問題解決後，用戶的抱怨也會逐漸消失。不過這次的iOS 16更新至今仍引起很大民怨，電量不僅有感減少，一度還傳出「蘋果故意縮短電量」的陰謀論。

果粉反應升級到iOS 16後，耗電量有感增加。（圖／聯合新聞網）
果粉反應升級到iOS 16後，耗電量有感增加。（圖／聯合新聞網）

耗電量剩一半

該報導做了一項調查指出，有63%的iPhone用戶表示，安裝iOS 16後，手機的電池續航時間更差。一名網友提到，原本使用iOS 15時，從上班到回家後，電量還會有85%至90%之間，但升級至iOS 16後，一樣沒有改變手機使用模式下，回到家電量只剩65%至75%，讓他認為耗電量相當大。

一名使用iPhone 13 Pro Max的網友則表示，安裝了iOS 16後「耗電量根本瘋了」，手機開啟螢幕的時間從原本的11至12小時降至7小時，若使用Facetime，耗電量更是驚人；另一名使用iPhone 12 Pro Max的人表示，原本睡前充電完至隔日可再維持一整天，但升級後，到中午的電量已不到45%；使用iPhone 12的果粉稱iOS 16讓它的電池壽命減少了一半。

如今iOS 16仍不斷推出測試版更新，但更新內容未提及改善電量問題，更讓蘋果用戶擔心到底要不要升級最新版本了。

iOS iOS 16 iPhone iPhone 12 Pro Max

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