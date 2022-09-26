以拍立得相機聞名的Polaroid改攻音樂市場 推藍牙音響、數位電台服務

過去以提供拍立得相機產品出名的Polaroid (寶麗來)在近年持續轉型擴展不同市場後，稍早宣布推出多款隨身攜帶藍牙音響，以及數位電台服務、app進軍音樂市場。

Polaroid此次分別推出P1、P2、P3，以及P4四款大小與設計均不同的藍牙音響，並且提供多款配色選擇，外觀設計也融合一些復古造型元素，建議售價分別為60美元、129美元、189.99美元，以及290美元。

而此次同步推出的數位電台服務，則是強調不會安插任何廣告內容，同時也說明此唯一款實驗性質服務項目，意味Polaroid本身仍在觀察如何透過此項服務吸引用戶，並且增加獲利可能性。

相較其他電台服務，Polaroid提供的數位電台服務完全透過人力策劃，並非像其他電台會透過人工智慧、深度學習等演算法推薦，希望透過人為策劃增添更多「有溫度的」音樂內容。

目前在Polaroid策劃電談服務內容，分別提供怪異流行音樂的「Itchy Teeth」電台、提供萬花筒般狂歡氣氛的「Poly Chrome」電台，以及宛如迷霧中植物般神秘感的「Iris」電台、提供振奮人心旋律的「Royal Pine」電台，另外還包含宛如永恆盛夏般正向能量音樂的「Radio Heatwave 」電台。

Polaroid提供電台服務已經可以透過網頁開啟「radio.polaroid.com」，或是下載Polaroid Music app即可使用，並且在美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、荷蘭、瑞典、葡萄牙，以及奧地利等地啟用，未來也計畫在更多市場提供服務。

除了宣布進軍音樂市場，Polaroid表示目前內部正在開發一款功能更強的光學相機產品，預計會在2023年問世，但目前並未透露具體消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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