快訊

2022港姐出爐星二代林鈺洧奪冠 爸爸人稱「香港第一美男子」

台中市主計處女員工從頂樓摔落一樓停車場 無生命跡象送醫急救

中小學行政減量淪口號 公文不減反增 兼任行政教師不快樂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳統錶Fu的智慧錶登場！美國太空總署合作遊戲製作人小島秀夫 推Space Ludens限量發售

聯合新聞網／ 楊又肇

美國太空總署 (NASA)與著名遊戲製作人小島秀夫領軍的小島工作室合作，將以工作室招牌角色Ludens為設計，打造全新Space Ludens系列錶款。

不過，相較其他品牌異業合作多半採用智慧手錶形式打造，美國太空總署與小島工作室合作的Space Ludens系列錶款，是由長期與美國太空總署合作的Anicorn負責製作、銷售，並且以傳統錶款形式呈現。

Space Ludens系列錶款採用銀灰色調不鏽鋼金屬材質打造，搭配金色螺絲，錶面除了呈現顯著「NASA」字樣，以及「Extra-Vehicular Creative Activity Suit」，底部則可透過透明元件看見Ludens角色頭像。

依照說明，Space Ludens系列錶款將從9月27日開放銷售，並且將以全球限量600支形式銷售，前100名消費者還能額外獲得一組骷髏面具。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

太空 美國

延伸閱讀

吸引亞洲玩家支持 微軟未來將持續在Xbox擴展更多日本原創遊戲

小島秀夫二度發文讚《電馭叛客：邊緣行者》好看「向全世界扣下扳機的奇蹟一擊」

小島秀夫原設定《潛龍諜影3》狙擊對決長達「現實2週」 沒人找的到The End告吹

有志事竟成！小島秀夫揭露授權秘辛 花費數年才成功將歷史片段放入《潛龍諜影》

相關新聞

iPhone 14高階系列仍熱賣 Pro機款到貨等逾30天

iPhone 14系列在9月16日進行第一波上市，分析師表示，與一周前相比，iPhone 14的到貨時間已有縮短，但是高...

明年iPhone 15逢大改版周期 傳Pro Max可能改名Ultra

一份報導指出，蘋果可能會大幅調整iPhone 15系列的設計，包括可能改用USB Type-C接頭，而且高階機款的命名可...

買iPhone卻愛裝廉價保護殼破壞設計 網友揭開「1重要原因」

手機的周邊商品相當多，不僅有多樣的手機殼可以選擇，連保護貼、鏡頭貼、背帶掛繩等等，大家都可以依照自己的喜好去添購。不過，一名男網友在網路上發文，好奇詢問大家買高級手機後裝保護殼的目的，而貼文曝光後也掀起討論。

iPhone 14 Pro熱賣效應 外資：恐遭基本款低迷拖累

蘋果iPhone 14系列新機持續熱銷，美系外資分析全球主要市場訂購後到貨時間，發現Pro與Pro Max機型最長須等3...

以拍立得相機聞名的Polaroid改攻音樂市場 推藍牙音響、數位電台服務

過去以提供拍立得相機產品出名的Polaroid (寶麗來)在近年持續轉型擴展不同市場後，稍早宣布推出多款隨身攜帶藍牙音響，以及數位電台服務、app進軍音樂市場。

傳統錶Fu的智慧錶登場！美國太空總署合作遊戲製作人小島秀夫 推Space Ludens限量發售

美國太空總署 (NASA)與著名遊戲製作人小島秀夫領軍的小島工作室合作，將以工作室招牌角色Ludens為設計，打造全新Space Ludens系列錶款。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。