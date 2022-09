傳統錶Fu的智慧錶登場！美國太空總署合作遊戲製作人小島秀夫 推Space Ludens限量發售

美國太空總署 (NASA)與著名遊戲製作人小島秀夫領軍的小島工作室合作,將以工作室招牌角色Ludens為設計,打造全新Space Ludens系列錶款。

不過,相較其他品牌異業合作多半採用智慧手錶形式打造,美國太空總署與小島工作室合作的Space Ludens系列錶款,是由長期與美國太空總署合作的Anicorn負責製作、銷售,並且以傳統錶款形式呈現。

Space Ludens系列錶款採用銀灰色調不鏽鋼金屬材質打造,搭配金色螺絲,錶面除了呈現顯著「NASA」字樣,以及「Extra-Vehicular Creative Activity Suit」,底部則可透過透明元件看見Ludens角色頭像。

依照說明,Space Ludens系列錶款將從9月27日開放銷售,並且將以全球限量600支形式銷售,前100名消費者還能額外獲得一組骷髏面具。

SPACE LUDENS by KOJIMA PRODUCTIONS × NASA × ANICORN WATCHES

The correlation of Time, Space and Homo Ludens@Kojima_Hideo @HIDEO_KOJIMA_EN@KojiPro2015 @KojiPro2015_EN

Coming soon - 27 Sep 2022

Exclusively on https://t.co/ItVupBWStv

___

Animation by Morning Giants Studio pic.twitter.com/XTgePvHXYv

— ANICORN (@Anicorn_Watch) September 21, 2022