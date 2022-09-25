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Nothing預告將接續推出名為Ear (stick)的新款真無線耳機，採用全新設計

聯合新聞網／ 楊又肇

先前推出名為Ear (1)的真無線耳機之後，Nothing稍早釋出名為Ear (stick)的新款真無線耳機預告，其中更採用特殊圓柱狀收納充電盒。

而Nothing透露，此款真無線耳機預計在今年底推出，同時強調將採用全新設計，或許也可能加入新版藍牙5.2設計規範，並且支援LE Audio技術。

依照描述，新款耳機將鎖定更輕盈、更符合人體工學設計，同時也將延續Ear (1)結合透明元素的設計感，同時收納充電盒則是以口紅為概念，方便使用者隨時取用、收納。

不過，目前暫時還沒有新款耳機細節消息，Nothing預計會在後續公布更多內容。

至於接續推出新款耳機之後，是否代表Nothing的下一款手機也已經在準備階段？

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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