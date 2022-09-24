蘋果從這代開始「擠牙膏」果粉還不是照吞？他看不下去曝買機公式

iPhone 14系列新機一亮相便引發全球瘋迷熱潮，但這一代尤其以較昂貴的Pro系列機型更受果粉喜愛。果粉們看完蘋果秋季發表會後，似乎都給出相同結論，「買平價版iPhone 14不如買iPhone 13」，正是因為許多人認為平價版iPhone 14在效能上與上一代的iPhone 13並無太大差異。

日前有網友透過PTT發問「iPhone 14是史上與上代差異最小的一代嗎？」他回憶起當年看到iPhone 7之後推出的iPhone 8那一代，只差在把背板換成玻璃、支援無線充電、原彩顯示及A11仿生晶片，「兩代差異真的少得可憐」。

相較上一代的iPhone 13，原PO認為今年推出的iPhone 14「連處理器都沒換，也只多了2G記憶體，這在體感上根本不會有差」，雖然多了車禍偵測、前鏡頭AF、光像引擎、運動模式，但他認為這些不算更新，他還忍不住吐槽被大家罵爆的「價格變貴」問題，直言iPhone 14是有史以來跟上一代差距最少的一代。

貼文一出，有果粉就留言回應，「明年說不定只改個Type C就直接上了，差距更小，果粉還不是照樣吞」、「對已經有iPhone 11的人來說，iPhone 14真的會買不下去」、「iPhone 12到14的外觀都一樣，無感！」、「笑死，iPhone X之後至少CPU還會換」，當中還有人透露iPhone買機公式，「因為iPhone X之後的每一代都像『擠牙膏』，所以可以2年一機或3年一機」。

但也有人緩頰道，「價格（變貴）是匯率問題，有事嗎？」、「多2千就改這麼多，你覺得不夠就買iPhone 13吧」、「多2G記憶體…安卓同型號手機就差1千以上了」，還有內行人透露被認為只有小升級的2G記憶體，其實是不錯的亮點，「iPhone 15如果沒這樣惡搞，今年買iPhone 14的根本光2G記憶體就差很多了，多工切換一定有感，藍牙5.3的音訊傳輸也是跟以前完全不同等級，不過週邊設備還沒這麼快跟上就是了」、「傻傻的～當CPU一樣，記憶體大小才是能不能撐到最後的關鍵」。

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