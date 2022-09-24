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實現全平整化？傳蘋果螢幕可凹折手機將能自動修復折痕

聯合新聞網／ 楊又肇

消息指稱，蘋果計畫透過新技術專利解決螢幕可凹折手機多半面臨的明顯螢幕折痕問題，其中可能分別透過螢幕材質、鉸鍊及機構設計，藉此實現可凹折螢幕攤平後的平整化。

不過，目前暫時還沒有太多關於蘋果傳聞準備推出的螢幕可凹折手機細節，同時即便蘋果取得相關技術專利，似乎也不一定會應用在實際銷售產品。另外，在專利中題即可自行修復的技術，似乎也可能應用在諸如Apple Watch，以及傳聞可能推出的虛擬視覺頭戴裝置所使用螢幕，例如自動修復螢幕細微刮痕等。

而從蘋果在專利中提及可讓手機自行進行修復螢幕折痕之餘，似乎也可能比照許多中國手機採用方式，亦即在螢幕下方多增加一道支撐結構，將螢幕折痕處往上撐，進而讓折痕看起來比較不明顯，但有可能透過調整可凹折螢幕材質與鉸鍊等機構設計，使螢幕整體平整度更高。

目前推出第四代螢幕可凹折手機的三星，今年在Galaxy Z Fold 4已經採用簡化結構，讓手機重量降低，同時相對提高鉸鍊機構堅固表現，並且讓螢幕中央折痕情況變得較不明顯，但是對於不少消費者而言，依然希望螢幕能維持完全平整，而這顯然也會是蘋果未來在可凹折螢幕發展方向。

在先前傳聞中，則是透露蘋果準備推出其螢幕可凹折手機，並且要求LG與三星打造沒有折痕問題的可凹折螢幕元件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

可凹折手機 蘋果

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