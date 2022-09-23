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蘋果將推出折疊款手機？韓媒爆：已開始打造無折痕螢幕

聯合新聞網／ 綜合報導
近日蘋果iPhone 14系列手機開賣，吸引許多果粉搶購，傳言蘋果也將推出折疊式手機。記者余承翰／攝影
近日蘋果iPhone 14系列手機開賣，吸引許多果粉搶購，傳言蘋果也將推出折疊式手機。記者余承翰／攝影

三星推出折疊手機後，近日有傳聞蘋果也將推出折疊款iPhone。中國微博博主「剎那數碼」發文表示，目前蘋果正在開發2款折疊螢幕手機，中資天風證券分析師郭明錤也預測蘋果折疊手機發表時間為2025年，南韓媒體《The Elec》則報導蘋果要求元件供應商LG與三星打造沒有折痕的螢幕，有關蘋果將推出折疊款iPhone的傳聞各界眾說紛紜。

根據微博博主「剎那數碼」貼文表示，蘋果有兩款開發中摺疊手機，皆為向內摺疊，橫向與直向各一支。他指出，橫向摺疊iPhone展開後螢幕尺寸為8.9吋，大小相當於兩台Pro Max併起來，不過最終量產版可能再大一些；直向款採用7吋螢幕，但摺起來後沒有外螢幕。此外，顏色方面，計蘋果明年5月才會決定商用版顏色。

「剎那數碼」在微博發文表示，目前蘋果正在開發2款折疊螢幕手機。圖擷自「剎那數碼」微博
「剎那數碼」在微博發文表示，目前蘋果正在開發2款折疊螢幕手機。圖擷自「剎那數碼」微博

目前摺疊iPhone傳聞不斷，先前分析師郭明錤指出，蘋果正在測試9吋左右摺疊設備，類似iPhone與iPad的混合體；只是郭明錤認為，摺疊iPhone不太可能會2025年前推出。

不過郭明錤最新預測蘋果折疊手機發表時間為2025年，他指出，蘋果首款折疊設備可能是混合iPhone和iPad的產品，或者是可折疊iPad。

據數位時代報導，由南韓媒體《The Elec》指出，LG及三星目前都已經投入新款超薄凹折螢幕，蘋果開始要求元件供應商LG與三星打造不會有折痕的凹折螢幕，則是採用玻璃與塑膠混合材質設計，透過兩種材質兼具特性，使螢幕容易被凹折，同時也能在攤開時維持表面平整，以確保未來準備推出的可凹折iPhone螢幕完整性。

摺疊手機 蘋果

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