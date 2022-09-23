熟悉的蘋果「動態島」最對味？小米手機Civi 2秀藥丸狀螢幕、安卓出動態島App挨酸「愛罵又愛抄」
難道蘋果（Apple）新出的iPhone 14 Pro系列的「動態島」愈罵愈香？小米下周推出全新手機「Civi 2」，但正面螢幕採正中央「藥丸模樣」，看起來跟蘋果有點相似；更有人在Google Play商店直接上架「動態島」App，標榜能在安卓手機輕鬆使用蘋果相關功能，引起網友熱議。
小米Civi 22顆鏡頭串成藥丸模組
小米昨（22）日在微博公開消息，秀出下周（9月27日）推出全新手機「Civi 2」正面模樣。Civi 2的螢幕採藥丸型模組串連2顆鏡頭（3200畫素主鏡頭與超廣角鏡頭），以及螢幕頂端4顆柔光燈，聲稱是小米史上最強的前置鏡頭，打造「仿生雙眸氛圍人像」。
不過Civi 2把2顆鏡頭組成的藥丸狀模樣居中在螢幕頂端相當「似曾相識」，撞臉蘋果iPhone 14 Pro系列的動態島（陸譯「靈動島」）模組，被大陸網友笑稱「小米靈動鳥馬上推出」、「跟進的挺快啊」、「我之前就說過，國產（指中國大陸自己出的產品）很快都會跟進蘋果的藥丸屏的。」還有網友酸先前曾看過安卓粉表示，「安卓不可能學居中挖孔、安卓沒有必要學靈動島。」如今卻看到小米推出類似螢幕的手機。
動態島App連簡訊都能看
除此之外，有網友在Google Play商店發現有開發者推出名為「dynamicSpot - Multitasking」的「動態島」App，標榜安裝後可以在安卓手機使用蘋果iPhone 14 Pro系列的動態島功能，除了可調整動態島的色塊位置，還能各別設定App是否需要啟動「動態島」模樣，像是訊息、音樂等內容都可使用，猛看真的頗有蘋果動態島的味道，不過實際操作有些停頓、不像「正版」動態島操作流暢。
網友互戰：蘋果抄別人的更多
網友將安卓動態島App訊息Po至PTT的Mobilecomm版，驚嘆「驚人的開發速度，由衷佩服」，其他網友則酸「就知道卓卓（指安卓）喜歡」、「間接證明了幾天就能開發出的功能，還一直狂吹。」、「用抄的抄很快是值得吹噓的事嗎」、「安卓小小孔用這東西幹嘛」、「安卓愛罵又愛抄，內心不會太糾結嗎。」不過也有網友力挺安卓，「蘋果抄別人的更多吧，不用講的冠冕堂皇，這行業各種互抄。」
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