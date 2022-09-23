Chromecast with Google有1080P畫質版本了 比4K版更親民價
今年6月下旬才在台灣市場推出Chromecast With Google TV，目前由Google接續在台宣布推出1080P畫質版本，建議售價為新台幣1199元，將從即日起開放Google Store線上商店，以及PChome Online、momo 購物網、Yahoo 奇摩購物中心等線上通路銷售，預計從9月23日起透過燦坤3C及順發3C實體通路銷售。
外觀部分，1080P畫質版本與今年6月下旬推出版本相同，兩者僅差別在輸出解析度不同，先前推出版本可對應4K HDR、杜比音效與杜比視界等影音規格，此次推出版本則是將輸出畫質降低為一般的1080P規格，因此能以相對低價形式銷售。
連接方式同樣透過HDMI與電視、螢幕裝置連接，並且可透過遙控器操作，或是配合手機連動使用，本身也支援透過無線推播方式，將手機、平板或筆電上的內容傳送到Chromecast With Google TV 1080P畫質版本，再透過所連接電視或螢幕顯示。
除了播放影音內容，Chromecast With Google TV 1080P畫質版本也支援使用超過1萬個應用程式，其中包含Netflix、Disney+、Amazon Prime Video、MyVideo、Apple TV+等串流服務平台，未來也將持續新增更多內容。
此外，使用者也能透過Google Assistant數位助理服務進行聲控，同時透過遙控器上的專屬亦可快速喚醒按鍵Google數位助理服務。
而此次增加價格更親民的Chromecast With Google TV 1080P畫質版本，Google表示希望能提供更多選擇，並且讓更多數位影音內容透過此裝置吸引更多人使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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