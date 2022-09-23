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DJI Osmo Mobile 6手持穩定器 新增側面轉盤與快速開拍功能

聯合新聞網／ 楊又肇

去年宣布推出加入延長機構設計的OM5手持穩定器之後，DJI接續推出新款Osmo Mobile 6手持穩定器，其中同樣維持可凹折收納機構設計，並且內建延長桿與磁吸夾具設計，此次更新增快速開拍功能，以及新增側面轉盤設計，讓使用者能更細膩手動操作變焦與對焦功能。

機構設計部分，新款Osmo Mobile 6手持穩定器基本上與去年推出的OM5手持穩定器相仿，但是在機身採用暗岩灰配色，加上防滑材質設計，機身上更增加狀態顯示面板，方便使用者即時查看電池電量、雲台模式，以及系統指示燈號，同樣透過M按鍵即可快速切換雲台跟隨、俯仰鎖定、第一人稱視角 (FPV)與旋轉拍攝在內四種雲台模式。

而此次新增的側面轉盤，則可讓使用者手動調整變焦或對焦功能，藉此讓手持拍攝可以更具電影般縮放取景效果。至於手機固定方式則一樣透過磁吸扣具固定，此次更加入連接手機之後，即可自動開啟DJI Mimo app的設計，藉此讓使用者可以更快進行拍攝。

至於先前在OM5手持穩定器加入的延長桿設計，DJI也在此次推出的新款Osmo Mobile 6手持穩定器保留，讓使用者能更方便以不同角度拍攝，同時拍攝功能更支援縮時攝影、動態變焦、手勢控制，以及全景拍攝功能，另外也能快速切換直拍或橫拍模式。

而擴充功能部分，使用者也能選購DJI OM補光燈手機夾，藉此在低光或背光場景補光，或是配合DJI Mic無線收音系統進行更清晰的聲音錄製。

建議售價部分，新款Osmo Mobile 6手持穩定器將以新台幣4650元價格銷售，並且從即日起開放訂購，同時也推出包含DJI Mic無線收音系統的直播套裝組，建議售價則是新台幣15110元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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