Razer推Basilisk V3 Pro遊戲滑鼠 加入HyperSpeed 2.4GHz、藍牙無線技術使用模式

去年推出搭載11組可自定義按鍵、11組背光設定的第三代Basilisk V3遊戲滑鼠之後，Razer今年宣布推出強化設計，並且提供無線連接使用模式的Basilisk V3 Pro遊戲滑鼠。

相比去年推出的第三代Basilisk V3，今年更新的Basilisk V3 Pro可透過Razerr HyperSpeed 2.4GHz無線技術，透過單組USB無線連接器即可使用，甚至可同時連接其他相容的Razer無線鍵盤，同時本身也支援USB-C有線與藍牙連接方式。

另外，Basilisk V3 Pro也支援新一代Razer滑鼠充電底座和充電模組，並且能透過Razer滑鼠充電座本身搭載的4K Hz HyperPolling無線接收器功能與PC等裝置連接，藉此對應高達4000Hz的滑鼠輪詢率，對應更快的滑鼠操作反應表現。

跟第三代Basilisk V3一樣，Basilisk V3 Pro也提供10+1組按鍵可定義設計，而背光則是增加至13個區塊，其中包含底部環繞燈效，可透過app設定Chroma多彩燈光表現。而此次同樣搭載的HyperScroll傾斜滾輪，一樣可在自由模式或分段模式之間切換，分別對應迅速閱覽內容或模擬重複的遊戲命令，以及透過分段模式對應需要精準選擇武器的使用情境。

而滑鼠本身搭載Razer Focus Pro 30K光學感測器，提供99.8%的精準定位解析度，最高可達750 IPS與70G的加速度操作表現，並且對應智慧追蹤、同步追蹤、以及非對稱中斷設定，藉此支援不同操作使用方式，另外也配置第三代光學滑鼠按鍵軸，有效降低連點及點擊反應延遲問題，使用壽命同樣提供高達約9000萬次操作表現。

建議售價方面，Basilisk V3 Pro將以新台幣5499元價格銷售，搭配無線充電模組的建議售價為新台幣5899元，搭配無線充電座的建議售價則是6899元

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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