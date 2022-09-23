比三星摺疊更強的手機是它？他曝LG「卷軸手機」神奇左右展開卻留1遺憾
隨著去年宣布退離手機市場，連帶取消上市計畫的卷軸式手機LG Rollable，稍早由南韓YouTuber「뻘짓연구소」釋出實機動手玩影片，藉此一窺這款手機的完成度表現。
從實際展示來看，LG Rollable已經有相當完整的設計，當使用者透過滑動手勢操作時，手機螢幕就會快速流暢地改變寬幅尺寸，讓使用者能在手機、平板使用體驗快速切換。
而在內容顯示中，甚至可以看見螢幕內容會隨著尺寸改變連帶調整，讓使用者能很流暢地感受操作模式改變，而不是像三星從外側螢幕到展開內側螢幕時會產生的明顯落差感。
至於在機身背面，LG還額外加上一組相對較窄的副螢幕，藉此讓使用者快速檢視即時訊息、行事曆，或是操作音樂等播放內容，甚至也能當作透過主相機自拍的檢視螢幕使用。
硬體規格方面，這款LG Rollable採用Qualcomm Snapdragon 888處理器，配置12GB記憶體與256GB儲存容量，展開前的螢幕尺寸為6.8吋，展開之後可達7.4吋，型號則是「LM-R910N」，電池則是4300mAh容量、支援45W快充及25W無線快充，機身更保留3.5mm耳機孔，聲音部分則搭載ESS ES9219獨立數位音訊放大晶片。
鏡頭部分則搭載1/1.28吋、26mm焦段且支援光圈可變設計的5000萬畫素廣角鏡頭，以及1/2.55吋、52mm焦段、兩倍光學變焦的1200萬畫素長焦鏡頭，搭配1/1.7吋、130mm焦段、五倍光學變焦的6400萬畫素長焦鏡頭，以及1/1.2吋、13mm焦段、4800萬畫素的超廣角鏡頭，另外也搭配一組用於對焦輔助的ToF元件，視訊鏡頭則採1/2.65吋、22mm焦段與4000萬畫素規格，同時LG原本更計畫與南韓鏡頭廠商SAMYANG合作相機鏡頭鏡片設計。
不過，隨著LG結束手機業務發展，此款手機自然也沒有機會正式進入市場銷售，或許僅能看先前曾提出類似設計的OPPO、TCL是否計畫推出市售產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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