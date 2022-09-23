羅技首款可遊玩串流遊戲掌機登場！Logitech G CLOUD Gaming Handheld連結Xbox遊戲

羅技稍早接連宣佈推出多款新品，其中包含新款Logitech G Astro A30無線全罩式遊戲耳機、Logitech G FITS真無線入耳式耳機，以及終於更新的PRO Racing賽車方向盤組，另外也如先前預告推出旗下對應串流遊戲使用需求的掌機裝置Logitech G CLOUD Gaming Handheld，並且針對創作者推出Blue Sona XLR麥克風與Litra Beam桌燈。

其中，Logitech G Astro A30無線全罩式遊戲耳機採40mm驅動單體設計，並且以羅技LIGHTSPEED 2.4GHz無線技術，或是透過藍牙連接方式使用，另外也支援透過3.5mm耳機線連接，可相容PC、Mac、PlayStation、Xbox、Nintendo Switch，以及iOS或Android裝置使用，內建電池約可對應27小時連續使用時間。

Logitech G FITS同樣可透過羅技LIGHTSPEED 2.4GHz無線技術或藍牙方式連接，並且相容PC、Mac、PlayStation、Nintendo Switch與多款行動裝置使用，本身主要針對遊戲需求打造，因此可對應第一人稱視角的射擊遊戲，或是RPG角色扮演遊戲使用，亦可透過Logitech G FITS專用app調整聲音EQ，或是控制耳機LED發光功能，內建電池則約可對應10小時使用時間，搭配充電盒則可額外延長12小時電力時間。

而針對2015年推出賽車方向盤控制器G29、G290之後，羅技終於再次推出新款PRO Racing賽車方向盤組，其中透過Direct Drive引擎設計對應真實操駕感受，並且配合TRUEFORCE力回饋設計，讓使用者在操作可以感受車輛過彎等狀況下的物理慣性力道，最高可呈現11Nm力道表現。

至於先前預告將針對雲端串流遊戲使用需求打造的掌機裝置，羅技此次宣佈推出Logitech G CLOUD Gaming Handheld，配置7吋、16:9顯示比例的1080P Full HD解析度螢幕，分別可對應連接Xbox Game Pass Ultimate，以及NVIDIA GeForce NOW雲端串流遊戲服務，另外也能直接透過Wi-Fi串流家中的Xbox遊戲主機執行內容，或是透過SteamLink串流遊玩家種PC端執行的Steam遊戲。

Logitech G CLOUD Gaming Handheld可對應12小時連續使用時間，整體重量僅463公克，控制器本身也具備震動回饋、陀螺儀，以及可自訂按鍵定義的控制介面設計。

針對創作者推出的Blue Sona XLR麥克風與Litra Beam桌燈，前者則是透過ClearAmp技術對應高音質錄製效果，並且提供+25dB收音增益值，同時對應290度使用角度範圍，而後者則可透過TrueSoft技術，針對工作、直播等需求提供合適光亮照明，分別可對應2700K至6500K色溫表現，甚至可配合Logitech G HUB app控制多台Litra Beam桌燈。

建議售價方面，Logitech G Astro A30無線全罩式遊戲耳機將以229.99美元價格銷售，預計今年10月於全球市場推出，Logitech G FITS真無線入耳式耳機建議售價則是229美元，預計在10月率先於美國市場推出，PRO Racing賽車方向盤組的方向盤建議售價為999美元，踏板配件售價則是349美元，預計從9月開始於全球市場推出。

Logitech G CLOUD Gaming Handheld則僅先在北美地區的亞馬遜、Best Buy銷售，預計在10月上市，建議售價則是349.99美元，目前搶先預購則可以299.99美元購機。至於Blue Sona XLR麥克風與Litra Beam桌燈則會在美國、加拿大與特定市場推出，建議售價分別是349.99美元，以及99.99美元，預計從9月上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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