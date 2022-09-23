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微軟10月12日曝新一代Surface系列產品 有望更新Surface Pro 9與Surface Laptop 5
微軟證實將在10月12日舉辦新品發表活動，預計將公佈新一代的Surface產品。
如果沒意外的話，微軟預期將更新Surface Pro 9與Surface Laptop 5，其中預期將換上Intel第12代Core系列處理器，同時也可能額外提供AMD處理器選項。此外，若按照先前傳聞指稱微軟計畫將Surface Pro與Surface X產品線合併，那麼意味Surface Pro 9也會額外提供Arm架構處理器規格。
不過，目前暫時還無法確認微軟預計更新哪些Surface產品線，或許連Surface Duo雙螢幕手機也會一併更新。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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