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小米9月27日揭曉Xiaomi Civi 2 合作三麗鷗推Hello Kitty款手機
今年4月下旬宣佈推出提供更自然、真實虛擬上妝效果的Xiaomi Civi 1S之後，小米稍早宣佈將於9月27日接續推出Xiaomi Civi 2，除了公佈實機外貌，更確定與三麗鷗合作Hello Kitty聯名款式。
其中，Xiaomi Civi 2將延續小米12系列設計元素，並且在機身背面維持搭載三鏡頭相機模組，其中更採用5000萬畫素廣角鏡頭。
至於處理器有可能採用新一代Snapdragon 7 Gen 1處理器，藉此讓手機運算效能、拍攝體驗都能大幅提升。
除了與三麗鷗合作Hello Kitty聯名款式，預期Xiaomi Civi 2也將推出標準設計款式，藉此吸引不同消費族群。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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