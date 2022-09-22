降低對中依賴 小摩：2025年iPhone有四分之一產自印度

地緣政治緊張局勢升級，加上中國實施嚴格COVID-19防疫封控之際，美國蘋果公司正將部分生產線移出中國。摩根大通今天預測，到2025年，蘋果的iPhone手機可能有1/4在印度生產。

路透社報導，摩根大通（J.P.Morgan）估計，蘋果將從2022年底開始把iPhone 14大約5%的生產轉移到印度。印度是僅次於中國的全球第2大智慧型手機市場。

俗稱小摩的摩根大通還評估，到了2025年，包含Mac、iPad、Apple Watch和AirPods在內的所有蘋果產品，其中約有25%將在中國境外生產，目前這個比例僅占5%。

總部位於加州古柏迪諾（Cupertino）的蘋果公司2017年透過緯創（Wistron）開始在印度組裝iPhone，之後轉跟富士康（Foxconn）合作。從2017年開始，蘋果就大舉押注印度，這也跟印度政府推動本地製造的政策一致。

先前，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行阻礙了企業的供應鏈搬遷計畫，但隨著限制措施逐步放寬，包括蘋果在內的許多公司今年正重新加速進行相關舉措。

哈戈谷（Gokul Hariharan）為首的摩根大通分析師們表示：「鴻海及和碩等台灣供應商在遷往印度的過程中發揮關鍵作用。從中長期來看，我們也預估蘋果能符合印度當地製造供應商的資格標準。」

彭博（Bloomberg News）本月稍早的一篇報導稱，蘋果計畫削減中國的生產落後問題之際，印度塔塔集團（Tata Group）正與緯創進行洽談合作，以成立一間合資企業，在印度組裝iPhone。

此外，印度電子暨資訊科技部國務部長強德拉謝克（Rajeev Chandrasekhar）今天告訴記者，根據印度旨在促進當地晶片和顯示器面板製造的獎勵計畫，印度預計將吸引至少250億美元的投資總額。

印度總理莫迪（Narendra Modi）政府祭出100億美元的晶片和顯示器生產激勵計畫，以吸引更多大筆投資，目的是讓印度成為全球供應鏈的重要參與者。

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