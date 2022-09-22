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妹子貼890元手機防窺膜「超後悔」 網曝2解方

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友貼了一片890元的防偷窺手機貼，沒想到效果不如預期，眼睛看得很痛，相當不舒服。圖／ingimage
有網友貼了一片890元的防偷窺手機貼，沒想到效果不如預期，眼睛看得很痛，相當不舒服。圖／ingimage

不少人為了防止在公共場合被陌生人從旁偷看手機，會選擇購買「防偷窺螢幕貼」。一名網友貼了一片890元的防偷窺手機貼，沒想到卻看得眼睛很痛，相當不舒服，讓他很後悔。

一名網友在PTT「八卦版」發文，她剛貼了一片要價890元的手機防窺膜，剛開始拿到時覺得很新奇，但過不久她看螢幕就看得眼睛很痛，只要畫面一暗就會反光，現在邊打文章跟邊照鏡子一樣，相當不舒服，令她不禁直呼，「後悔貼防窺膜了」，打算用一陣子再換回一般的保護貼。

網友紛紛表示，「我也是，買了以後用不到一天就拆了」、「我都防到自己以為鎖螢幕了，其實沒鎖」、「真的，貼完也沒有比較好」、「浪費錢，還不如（買）玻璃貼」、「99%的時間都是防到自己」、「公司有監視器，手機沒貼防窺，光側漏明顯」，有網友認為，「其實沒有人會看你的手機，拆了吧」、「我真的覺得貼那個是智商稅，誰會管你手機在看啥」、「除非是大老闆或是政要不然誰要看」。

有網友分享，可把手機放進箱子裡，「我都隨身攜帶箱子，放在箱子裡面使用就不怕被偷窺，phone in box供參」、「餅乾紙盒套上去就防偷窺了，買紙盒還送餅乾」，有網友則表示，可買霧面款，「有霧面的防窺阿，而且我之前買一片霧面防窺也不到一百，基本款」、「要不反光買霧面防窺啊」。

不過，有網友則表示，890元的防窺手機膜相當貴，「成本20，發了」、「防窺膜這麼貴喔」、「我都買100元內的防偷窺」、「防窺這種東西200內就有了，用890的有差嗎？」。

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