蘋果點名iOS 16「打字新功能」會耗電 網酸：關機就不會浪費電了

蘋果（Apple）日前推出的iOS 16作業系統到底耗不耗電，每個果粉感受不同。官方日前出面證實使用部分功能「可能會影響續航力」。

《聯合新聞網》日前介紹升級至iOS 16必玩的5東西外，其實還有一項果粉讚賞後又「加回來」的功能──「觸覺回饋」，利用iPhone的震動模組「Taptic Engine」，能在打字時感受到震動，可於「設定→聲音與觸覺回饋→鍵盤回饋→開啟／關閉觸覺回饋」操作使用，該功能適用於iPhone 8或更新的機種。

iOS 16新增「觸覺回饋」，可在打字時感受到震動。（圖／聯合新聞網）

不過日前蘋果官方在功能介紹中表示，「開啟鍵盤觸覺回饋可能會影響 iPhone 的電池續航力」。直接點名該功能可能會讓手機更耗電。

該文引起網友熱議，不過多數人可以理解耗電原因，「馬達震動難道不用電嗎」，並認為iPhone 14 Pro系列的螢幕「永遠顯示（AOD）」才是耗電元凶，「AOD確實有感耗電，這點它牌手機也是。」也有人認為沒必要在意手機是否太耗電，「這個（功能）要關，那個也要關，用得這麼辛苦真可憐。」、「建議不要開機否則會耗電喔。」

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