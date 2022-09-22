Intel推出容積僅2.5公升、搭載Arc A770M行動版顯示卡的NUC 12 Enthusiast迷你PC

拿到蘋果新手機iPhone 14系列相當興奮，那，舊手機好賣嗎？一名網友表示，今年不曉得是否受到平價版iPhone 14定位之影響，iPhone 13 Pro系列更保值，他在PTT二手版賣出的價格竟比蘋果官網舊換新多了1萬多。《聯合新聞網》也實測把2年前的iPhone手機賣給商家是否還擁有「好價錢」。

2022-09-21 15:09