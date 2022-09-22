Intel推出容積僅2.5公升、搭載Arc A770M行動版顯示卡的NUC 12 Enthusiast迷你PC
Intel稍早宣佈推出搭載Arc A770M行動版顯示卡的NUC 12 Enthusiast迷你PC，代號則是「Serpent Canyon」。
這款迷你PC高度僅18公分，容積僅為2.5公升，最高規格可選擇14核心設計的Core i7-12700H處理器，並且配置隸屬Alchemist系列、16GB GDDR6顯示記憶體的Arc A770M行動版顯示卡，並且配置最高64GB容量的雙通道DDR4-3200記憶體，並且配置3組M.2 PCIe插槽，其中2組對應Gen4 NVMe規格。
連接埠部分，則分別配置4組USB 3.2 Gen2、Intel I225-LM 2.5GbE網路孔、Thunderbolt 4、3.5mm Line-in、HDMI 2.0b與2組DisplayPort 2.0，另外則在面板搭載2組USB 3.2 Gen 2、3.5mm 耳機孔、Thunderbolt 4，以及SDXC讀卡機。
無線連接部分，則包含Intel Killer Wi-Fi 6E AX1690i，以及藍牙5.2。
建議售價方面，NUC 12 Enthusiast將以介於1180美元至1350美元區間價格銷售，預計在今年9月下旬正式推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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