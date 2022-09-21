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10月蘋果發表會真有M2版iPad Pro？羅技爆雷2款未發表新品

聯合新聞網／ 綜合報導
M1版iPad Pro系列推出至今已1年多，被外界猜測今年有望出M2版本。（翻攝自蘋果官網）
M1版iPad Pro系列推出至今已1年多，被外界猜測今年有望出M2版本。（翻攝自蘋果官網）

蘋果（Apple）9月發表完新品iPhone 14系列、Apple Watch系列及AirPods Pro 2後，外傳10月還會有第2場秋季發表會，可能推出第10代iPad、M2版iPad Pro等新產品。不過10月消息尚未證實，卻有業者意外露餡了。

據外媒《9to5mac》報導，羅技（Logitech）一款針對iPad推出的「Crayon Digital Pencil（Crayon數位筆）」，其上頭的支援機種意外曝露有第4代11吋iPad Pro及第6代12.9吋iPad Pro，但未見第10代iPad（iPad 10）列入其中。

外媒發現羅技一款數位筆上頭支援未推出的第4代11吋及第6代iPad Pro。（翻攝自9to5mac）
外媒發現羅技一款數位筆上頭支援未推出的第4代11吋及第6代iPad Pro。（翻攝自9to5mac

而現在最新的iPad Pro系列各自為第3代11吋版本及第5代12.9吋版本，羅技「爆雷」也讓人更加期待10月份蘋果秋季發表會推出iPad相關新產品。不過，《聯合新聞網》再回到該網站的中、英文版本，原本提到的第4代11吋iPad Pro及第6代12.9吋iPad Pro字眼已遭疑除，更增添今年會推出新產品的真實性。

《聯合新聞網》再回頭至羅技該產品的中英文網站，最新的支援機種只剩下第4代11吋及第6代iPad Pro。（翻攝自羅技官網）
《聯合新聞網》再回頭至羅技該產品的中英文網站，最新的支援機種只剩下第4代11吋及第6代iPad Pro。（翻攝自羅技官網）

據外界傳聞，10月發表會將有望出M2版本的11吋及12.9吋iPad Pro，除了處理器與鏡頭升級外，也支援MagSafe無線充電，但M2版的11吋iPad Pro是否也會像12.9吋一樣搭載mini-LED螢幕，各界說法仍不同。

最讓人期待的，則是2021年推出的第9代iPad（iPad 9），今年將改頭換面推出支援5G的iPad 10，留住「祖傳Home鍵」並有Touch ID功能，處理器傳升級至A14晶片，顏色選項增至灰、金、紫色和金色4色，邊框仍然粗大但更為圓潤、尺寸變得更大更薄、改為Type-C接頭、移除3.5mm耳機孔、鏡頭變得更凸並加裝閃光燈等。

蘋果iPad 10渲染圖曝光，可能會有灰、金、紫色和金色共4色可挑選。（翻攝自theapplehub推特）
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